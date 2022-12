Los impactos en Uruguay por un acuerdo de intercambio de datos entre Argentina y Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La necesidad de la economía argentina de acceder a dólares, llevó a que el gobierno de este país firmara un acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos. Con eso, el equipo económico liderado por Sergio Massa, buscará capturar dinero no declarado de sus ciudadanos en Estados Unidos.

En paralelo, el gobierno del país vecino busca acompañar ese acuerdo de intercambio de información, con un proyecto de ley a través del cual implementará un nuevo blanqueo de capitales.



La combinación de las dos medidas “puede hacer” que resurja el interés de argentinos por Uruguay como “un país refugio”, según evaluó en diálogo con El País, el especialista tributario y socio de la firma FBM Advisory, Fabián Birnbaum.



El efecto en Uruguay “puede estar dado” por la combinación de las dos medidas: el acuerdo de intercambio y el blanqueo, dijo Birnbaum. “Con eso se da una tormenta que puede ameritar a que haya flujos económicos que se quieran hacer a través de Uruguay, o a que haya personas que decidan venir al país por los motivos por los que ya estaban viniendo antes: seguridad jurídica, estabilidad y beneficios tributarios. Por ese lado, puede venir una tormenta y un rebote de todo esto” a Uruguay, señaló el especialista.

En la misma línea, el abogado tributarista y especialista en prevención del lavado de activos, Leonardo Costa, dijo a El País que “es positivo para Uruguay” porque “podría aprovechar” este momento “para tener más residentes fiscales argentinos que se den de baja” de su país de origen.



No obstante, Costa señaló que aún falta determinar si el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos implica el intercambio de información de beneficiarios finales. “Eso es importante porque muchos de los clientes no tienen el dinero a nombre propio, si no (a nombre de) alguna entidad”.



Esto se debe definir porque “hasta ahora, (los bancos ubicados en) Estados Unidos no intercambian información de beneficiarios finales”, explicó Costa. Asimismo, manifestó que se deberá evaluar “cuál es la actitud que asumen los bancos al intercambiar información” con Argentina.

Sobre este punto, Costa dijo que “hay que ver” si efectivamente los bancos y algunos intermediarios de valores uruguayos -con cuentas bancarias en Estados Unidos-, están registrados y comprendidos bajo la ley sobre el cumplimiento fiscal para cuentas en el extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés).



“Si eso fuera así, obviamente tiene un impacto, dado que (la información de que) muchos de los argentinos puedan tener dinero en Estados Unidos va a llegar al fisco argentino y eso puede llegar a tener un impacto con los argentinos”, agregó Costa.



Por otra parte, el especialista de Brum & Costa Abogados manifestó que “un tema no menor” a evaluar, es si los argentinos tienen o no residencia fiscal en otro país. Si la tuvieran en Argentina, se verían afectados, mientras que si el beneficiario final “tuviera residencia fiscal en Uruguay, el impacto se mitiga”.



De todas formas, Costa afirmó que “está claro que esto va a tener un impacto en la industria financiera y especialmente en aquellos contribuyentes argentinos que no hayan salido de su residencia fiscal” en ese país.

Uruguay no tiene un acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos, dado que este país tiene su propio régimen Fatca, el cual implementa a través de acuerdos bilaterales, de forma única con cada país.



No obstante, Uruguay sí firmó un acuerdo multilateral de intercambio de información financiera -en el que participan más de 100 países-, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Sobre esto, Birnbaum dijo que el hecho de que Uruguay no tenga ese acuerdo bilateral con Estados Unidos “no implica que vengan más argentinos”, si no que el motivo por el que “pueden sentirse más atraídos” es porque en el país vecino “cambian las reglas de juego y tienen mayor presión fiscal”, lo que “puede derivar en un mayor interés por irse a países que ofrecen seguridad jurídica”.

Por su parte, el CEO de BIND Inversiones -un grupo financiero argentino que acaba de desembarcar en Uruguay-, Javier Popowsky afirmó a El País que el acuerdo con Estados Unidos “no es algo de lo que haya que asustarse, si no que es algo de lo que hay que ocuparse”.



En este sentido, dijo que “hay que explicarle a los clientes” de qué trata el acuerdo, “alejar fantasmas y cucos” y “saber que el mundo va” a estar cada vez más regulado. “El que estaba bien antes va a estar bien ahora (con la firma del acuerdo) y el que siempre estuvo mal va a seguir estando mal”, opinó.



Se estima que los argentinos mantienen fuera de su país unos US$ 49.642 millones, depositados en 608.436 cuentas bancarias en el exterior, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.



Las cifras surgen de datos obtenidos por el fisco argentino a partir de diversos acuerdos de intercambio automático de información tributaria con otros países.