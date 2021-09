La “goleada” de las transferencias al cheque, el aumento del débito y ¿chau al efectivo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El consumidor en Uruguay tiene cada vez más opciones para pagar, si bien las que involucran tecnología ganan cada vez más peso. A su vez, el entorno de competencia del sector pagos es mayor.

El Banco Central (BCU), elabora el índice IPET, que compara los montos de operaciones con instrumentos de pago electrónicos en modalidad contado, con los operados mediante mecanismos tradicionales (retiros de efectivo en cajeros automáticos y cheques) para agentes (personas y empresas) bancarizados.



En el primer semestre de este año, el índice IPET mostró que, “en términos de montos operados, el 64% de los pagos totales fueron realizados por intermedio de medios electrónicos. De esta forma, la participación de los instrumentos de pago electrónicos se incrementó 3 puntos porcentuales en comparación al segundo semestre de 2020”, indicó el Reporte Informativo del Sistema de Pagos Minorista elaborado por el BCU. Según el Central se mantiene “la creciente inclinación” de personas y empresas “por la utilización de instrumentos de pagos electrónicos observada en los últimos años”.



¿Qué pasó con las tarjetas de débito? Alcanzaron a 2.974.802 al cierre de junio de 2021, eso es 1% que a fin de 2020 y 4% más que al cierre de junio de 2020.



La cantidad de operaciones con tarjetas de débito aumentó 2% en el primer semestre del año versus el semestre previo y 15% frente al primer semestre de 2020. En total, fueron 123,47 millones de operaciones con este plástico, por un monto de $ 148.194 millones (US$ 3.400 millones).



El monto gastado con tarjetas de débito fue 3% superior al del segundo semestre de 2020 y 13% mayor al de enero-junio de 2020.



Estos aumentos en cantidad de operaciones y montos, van “en línea con la reactivación parcial de la economía”, analizó el BCU. Es que en el primer semestre del año pasado, el COVID-19 fue cuando golpeó más fuerte a la actividad.



En cuanto a las tarjetas de crédito, a fin de junio había 3.404.536 plásticos de este tipo, 1% menos que a fin de diciembre pasado y 4% menos que al cierre de junio de 2020.

Se hicieron en enero-junio de 2021, 84,27 millones de operaciones con tarjetas de crédito, lo que implica apenas 0,5% más que en el segundo semestre de 2020 y 11% más que en enero-junio de 2020.



Las compras con tarjeta de crédito alcanzaron a $ 107.902 millones (US$ 2.480 millones) en los primeros seis meses del año. Eso está 2,7% por encima del segundo semestre de 2020 y marca un aumento de 7,2% respecto al primer semestre de 2020.



Según un informe del socio de CPA Ferrere, Simón Waisrub para El País, señaló que en el primer semestre de 2021 aumentó en 2.451 la cantidad de terminales POS (el aparato por donde pasa, se inserta o se acerca la tarjeta para pagar) para totalizar 82.004, un máximo histórico.



“En los últimos meses también se han inscripto nuevas instituciones como administradores de redes de POS. Este aumento de actores en el sistema de pagos se da con la llegada de la apertura de la multiadquirencia”, analizó Waisrub.



“Hasta ahora, en el mercado local, cada adquirente realizaba la adhesión de un comercio para un sello de tarjeta (Visa, Mastercard, Cabal, American Express, etc.) en exclusividad. Es decir, si un comercio decidía comenzar a aceptar pagos de cierto sello, solo podía contratar con el adquirente que tenía su exclusividad (o con un agregador de pagos). Con la apertura de la multiadquirencia se abre el mercado, eliminando la exclusividad de un adquirente respecto a un sello. De esta forma, los comercios pueden optar con qué adquirente prefieren contratar y este último les brinda la posibilidad de realizar transacciones con múltiples sellos de tarjetas”, explicó.



Esto ha determinado “un aumento de la competencia en el mercado de tarjetas, en el que nuevos actores buscan participar con diferentes propuestas de valor”, afirmó Waisrub.



“Al aumento de la competencia en el mercado de tarjetas se agrega la tendencia al crecimiento del uso de los pagos móviles. Según el BCU la cantidad de pagos móviles aumentó cerca de un 30% respecto al primer semestre de 2020 y un 66% respecto al primer trimestre de 2019”, agregó. Esto no incluye los pagos móviles que se hacen mediante captura de código QR.



Por su parte, “la cantidad de transferencias aumentó 5% respecto al segundo semestre de 2020 y 24% respecto al primer semestre de 2020. Tanto en la variación semestral como en la interanual, el mayor crecimiento se observó en las transferencias interbancarias (entre cuentas de distintos bancos)”, explicó Waisrub.



El monto total de transferencias en pesos es astronómico (supera los $ 6 billones) y equivale a US$ 138.240 millones.



En abril de este año debutaron las transferencias interbancarias instantáneas, pero apenas se realizaron 30.965, el 0,3% del total de transferencias en el primer semestre.



“El uso de las transferencias interbancarias instantáneas no ha sido extendido. Esto podría deberse a que el sistema aún no está operativo en todos los bancos, ni las 24 horas y por montos máximos que en algunos casos no superan los US$ 500. Por otra parte, la comisión (que cobran los bancos) puede generar resistencia para masificar su uso”, apuntó Waisrub.



Por otra parte, “el uso del cheque continuó en descenso. La cantidad total de cheques presentados descendió 11% respecto al semestre anterior. La información de los cheques que no compensan en cámara, mostró que el descenso del uso de cheques se observó principalmente en los cheques comunes (-21% en el semestre), que pueden haber sido sustituidos por el uso de transferencias”, destacó Waisrub.



El monto total operado con cheques fue de $ 1,1 billones. La transferencia “golea” al cheque 6 a 1 (por cada peso operado con cheques, se operan 6 por transferencia).