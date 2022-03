Se dispara el precio del petróleo de referencia para la fijación de combustibles de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precio del barril de Brent, petróleo de referencia para la fijación de precios de los combustibles en Uruguay, subió más de 5% el martes, anticipando un embargo de crudo ruso en Estados Unidos que, según la prensa, el presidente Joe Biden se dispone a anunciar.

La perspectiva de que Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de oro negro, tenga que prescindir de las extracciones rusas a causa del conflicto en Ucrania impulsó el precio del Brent a US$ 130,59 (+5,99%) hacia las 14h50 GMT (11:50 en Uruguay).



Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para entrega en abril ganaba 6,72%, hasta los US$ 127,42.



Tras una corta calma en la mañana del martes, los precios volvieron a acercarse a sus récords desde 2008, alcanzados ya el lunes con US$ 139,13 para el Brent y US$ 130,50 para el barril de WTI.

Mientras continúan los combates en Ucrania, los inversores se centran en la idea de que el petróleo se verá directamente afectado por las sanciones de Estados Unidos, según informaciones de prensa.



Biden tiene previsto hablar a las 15h45 GMT (12:45 en Uruguay) para "anunciar acciones para sancionar a Rusia por su guerra injustificada y no provocada" contra Ucrania, anunció el martes la Casa Blanca.