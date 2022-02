¿Qué dijo el órgano que “no puede morder, pero sí ladrar” en su primer pronunciamiento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo Fiscal Asesor (CFA, un órgano técnico e independiente del gobierno) emitió su primer pronunciamiento desde que fue creado por la ley 19.889 de urgente consideración (LUC).

Integrado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema, el CFA es un órgano técnico, honorario e independiente. Su principal cometido es “velar que las estimaciones del Resultado Fiscal Estructural se apoyen en bases académicas sólidas y objetivas”, según el decreto reglamentario de los artículos que refieren a él en la LUC.



Según había dicho Fostel en una entrevista conjunta de los tres integrantes con El País divulgada el pasado 5 de diciembre, “se conoce en la literatura como que ‘los consejos fiscales no pueden morder, pero pueden ladrar’”.



Es decir, los pronunciamientos del CFA puede ser tomados en cuenta o no, por el gobierno. Pero, no atenderlos puede tener un costo reputacional para este.

Entonces, ¿qué evaluó el Consejo Fiscal Asesor en su primer pronunciamiento?



Primero, el CFA evaluó si el resultado fiscal estructural que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2021 (un déficit de 2,6% del Producto Interno Bruto) es plausible.



“Se concluyó que los cálculos realizados por el MEF se ajustaron a la metodología vigente” y “el CFA valoró positivamente el cumplimiento de la meta indicativa de resultado fiscal estructural de déficit de 3,2% del PIB (primer pilar de la regla fiscal vigente) para el año 2021”, apuntó el informe.



En segundo lugar, “el CFA reconoce los avances en la nueva institucionalidad a partir del cálculo del resultados fiscal estructural a los efectos de obtener una estimación de la posición fiscal estructural, un insumo relevante para llevar a cabo un manejo fiscal responsable y sostenible”, afirmó.

“En este sentido, el CFA da cuenta de la importancia de continuar visualizando e internalizando los conceptos de ingresos y gastos permanentes respecto a los ingresos y gastos transitorios a los efectos de evitar la prociclicidad fiscal y tender hacia la sostenibilidad de largo plazo”, agregó.



A su vez, aconsejó que “parte del buen funcionamiento de la institucionalidad fiscal tiene que ver con apuntar hacia un proceso continuo de mejoras metodológicas y de funcionamiento que tengan como premisa incorporar en forma progresiva nuevos elementos metodológicos basados en las mejores prácticas y estándares a nivel internacional con el objetivo de avanzar hacia la estimación robusta de la brecha del producto y el resultado fiscal estructural”.



En esa línea, “el CFA valora los avances que se han logrado en la materia. Asimismo, en el marco de sus atribuciones, el CFA propone una serie de recomendaciones concretas sobre el funcionamiento del Comité de Expertos (encargado de estimar el crecimiento potencial de la economía) para futuras convocatorias ordinarias y aportes a la transparencia de las finanzas públicas, así como un conjunto de elementos que podrían fortalecer el marco metodológico vigente, elementos que serán estudiados por el CFA con mayor profundidad en los próximos meses con el objetivo de realizar recomendaciones específicas en el marco de sus atribuciones”, expresó el documento.

El Consejo Fiscal “destaca la relevancia institucional y técnica del Comité de Expertos, tanto por su rol como proveedor de los insumos relevantes para el cálculo del PIB potencial, como por la instancia de reflexión y discusión respecto al crecimiento de largo plazo en Uruguay”.



Recientemente el Comité de Expertos estimó en mediana que el crecimiento potencial del PIB en Uruguay es de 2,1% en promedio para el período 2021-2030.



El CFA “por este motivo, entiende relevante que más actores se involucren en este proceso. En este sentido, se sugiere la creación de un Registro de Expertos a los efectos acercarse al máximo número de miembros integrantes del Comité de Expertos (15) estipulado en el decreto” que reglamentó este aspecto de la LUC. Actualmente son 11 los integrantes.

A su vez, el Consejo Fiscal “hace hincapié en la necesidad de realizar una divulgación activa y focalizada para la participación de más economistas provenientes de centro de estudios, universidades nacionales, departamentos de estudios de bancos, empresas y otras entidades financieras, así como expertos independientes locales o con carrera en el exterior”.



Agregó que “el CFA sugerirá particularmente a la hora de proponer la conformación del Comité de Expertos al MEF la participación de expertos a título individual con idoneidad y experiencia en el tema”.



Por otro lado, el Consejo Fiscal “recomienda además impulsar instancias de intercambio y retroalimentación entre el MEF, los expertos integrantes del Comité de Expertos y el CFA en relación a las estimaciones de crecimiento potencial. Esto ayudaría a mejorar la precisión de las estimaciones, interpretar conceptualmente las diferencias entre expertos, identificar oportunidades de mejora del marco metodológico vigente y generar una masa crítica de analistas que se involucre en los temas señalados”, explicó.



El Consejo indicó que esto es un “listado preliminar” y que “en los próximos meses avanzará progresivamente en esta agenda, en paralelo con el cumplimiento del resto de sus obligaciones y atribuciones”.