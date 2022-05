Las diferencias entre gobierno y empresarios de la construcción por la obra pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayor parte de la inversión en este país es privada”, afirmó la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión al comparecer ante la Comisión de Hacienda de Diputados, instancia en la que además defendió el presupuesto de inversión pública destinado por el actual gobierno, al cual calificó como “considerable”.

Sin embargo, desde la Cámara de la Construcción de Uruguay (CCU), su presidente Diego O’Neill había dicho a inicios de este año a El País que si bien compartían la “apuesta muy fuerte” del gobierno por el sector privado, “la infraestructura en Uruguay es pública”.



La visión del presidente de la CCU es que en términos de inversión pública, el presupuesto del gobierno ”es contractivo y está en niveles históricamente muy bajos”, una apreciación también compartida por economistas especializados en infraestructura. En paralelo, desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), entienden que la inversión pública hoy está centrada principalmente en obras de infraestructura, “principalmente de vialidad”, las cuales “no generan tantos puestos de trabajo” como sí lo hace la obra civil, según dijo a El País el secretario general del sindicato, Daniel Diverio.

Desde el MEF, Bensión destacó que el gobierno “ha mantenido” un presupuesto anual de inversión pública de unos US$ 1.200 millones y señaló que “más allá de la variación, que podrá ser un poco mayor o menor”, los planes “se mantienen”.



No obstante, la directora del MEF enfatizó en que “el objetivo primordial de la política económica” es la inversión privada y en ese sentido defendió los incentivos dados por el gobierno.



Sobre este punto, Bensión resaltó los “resultados muy positivos”en términos de crecimiento de la inversión privada y dijo que los US$ 4.800 millones que se han presentado para ampararse en los distintos proyectos de incentivo a la inversión privada son “un reflejo de ello”.

Para la directora del MEF, “eso no invalida que el sector público sigue haciendo obras” y destacó el plan anunciado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, al que calificó como “sumamente ambicioso” y a partir del cual esperan “movilizar la economía”.



Esta es la principal diferencia que mantiene actualmente el gobierno con los privados y los trabajadores.



“En la parte de vialidad hay sí una serie de obras para el período de gobierno; en otras áreas cuesta más verlo. A nosotros nos gustaría que el país tuviese una propuesta de infraestructura de mediano y largo plazo”, dijo O’Neill días atrás en diálogo con el programa radial Nada que perder de M24.



De acuerdo con el presidente de la CCU, pese a que el sector hoy “está en un buen momento por la inversión privada” de obras como la de la planta de celulosa de UPM y del Ferrocaril Central, así como por el “impulso bastante importante” en términos de vivienda promovida, “es cierto que la inversión pública en el presupuesto nacional está en niveles bajos”.

En este sentido, O’Neill afirmó que “indudablemente” se necesita “más inversión pública” y nuevas alternativas de financiamiento, “algunas de las cuales ya empezaron a aparecer”.



En diálogo con El País, O’Neill destacó el programa Entre Todos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que apunta a generar viviendas para familias de ingresos medios bajos mediante recursos privados y subsidios estatales, así como el programa Avanzar que busca erradicar asentamientos. “Son nuevos mecanismos de inversión extrapresupuestal que han aparecido”, destacó el presidente de la gremial.



En términos de perspectivas, al analizar el presupuesto nacional, la proyección de inversión pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB) a 2024 se ubica en 1,9%, según consignó el Centro de Estudios para la Industria de la Construcción (Ceeic). El presidente del centro, el economista Alfonso Capurro había dicho a inicios de este año a El País que la proyección a 2024 “si no es la más baja de la historia, lo es de la historia reciente, incluso más baja que durante los años 2003, 2004”.



Desde el Sunca, Diverio advirtió que “si no hay una fuerte inversión pública” va a haber una “caída importante” de los puestos de trabajo en la construcción, una vez que finalicen las obras de UPM, puerto y Ferrocarril Central. Si bien el secretario del Sunca dijo que las modificaciones que hizo el gobierno a la ley de vivienda promovida fueron “una ayuda importante”, alertó que “eso no sostiene la caida de los puestos de trabajo de estas obras cuando se terminen”.

Asimismo, Diverio puso el foco en la “importancia” que tiene la obra pública como “democratizadora” y generadora de puestos de trabajo en el interior del país. Estos proyectos “se generan muchas veces en localidades (del interior) en las que la unica fuente de trabajo es esa obra pública. Sin embargo, la inversion privada, está mucho más volcada a la zona sur: Montevideo, Canelones y quizás algo de Maldonado”, señaló.



En relación al plan de obras públicas anunciadas por el gobierno, desde el Sunca entienden que “la mayoría” responden a proyectos de vialidad, los que “generan menos puestos de trabajo” en comparación con la obra civil. “Tenemos preocupación. La obra civil es la que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. Por cada puesto directo en la obra civil se generan hasta dos puestos indirectos, por eso la importancia”, afirmó Diverio.



Al ser consultado sobre las perspectivas para el sector en relación al programa del gobierno para erradicar asentamientos -que implicará una inversión de US$ 240 millones-, Diverio dijo que el Sunca “tenía mucha expectativa con la propuesta inicial de los US$ 1.000 millones pero ahora vemos que es una tercera parte así que hay que ver de forma más fina cómo recae en el sector. No sé si es lo sufciente como para resolver la situación que tenemos hoy”.