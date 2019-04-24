Denuncian cambios en decreto de prevención

SALUD EN EL TRABAJO

Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) denunciaron que hubo un "cambio en las reglas de juego" ya que la cámara empresarial había llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo.

En mayo comenzará a entrar en vigencia el decreto sobre prevención y salud en el trabajo que exige que las empresas contraten al menos un técnico prevencionista y un médico ocupacional.

Pese a múltiples intentos desde la esfera política y el ámbito empresarial de aplazar la entrada en vigencia del decreto, una resolución del Poder Ejecutivo -a la que accedió El País- estableció que a partir del próximo mes las empresas con más de 300 trabajadores deberán aplicar la nueva exigencia, mientras que las que tengan menos de 300 trabajadores a cargo tendrán un plazo de 18 meses más una prórroga de 180 días.

Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) denunciaron que hubo un “cambio en las reglas de juego” puesto que la cámara empresarial ya había llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo -encabezado por el entonces inspector general de Trabajo, Gerardo Rey- en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conasat) para aplazar el decreto por tres años.

Sin embargo, una fuente de la CNCS dijo que las quejas provenientes del Pit-Cnt y del Banco de Seguros del Estado, así como también cambios en las autoridades del Ministerio de Trabajo (Gerardo Rey dejó su cargo para incorporarse a la campaña política de Daniel Martínez), hicieron que se incumpliera el acuerdo inicial.

“Negociaron las nuevas autoridades de la Inspección, el ministro de Trabajo (Ernesto Murro) y el sindicato y ahí llegaron al acuerdo de reducir el plazo que habíamos propuesto y que ya había sido aceptado”, explicaron desde la CNCS y cuestionaron que desde la salida de Rey “comenzaron a producirse cambios por fuera del ámbito de negociación”.

Por la Cámara de la Construcción, su presidente Diego O’Neill, manifestó a El País que desde su sector entienden necesario que se realice una normativa específica para su rubro.

“En nuestra industria ya tenemos otro decreto, el de seguridad e higiene, que tiene áreas que se entremezclan”, indicó y añadió que “se ve muy difícil la entrada en vigencia a partir de mayo”. La gremial reclama que en su rubro se realice un cambio técnico en la normativa y que en lugar de hablar de trabajadores, se hable de trabajadores permanentes “a los efectos de definir en qué franja cae la empresa”, dijo O’Neill.