Redacción El País
Los presidentes de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) se reúnen este viernes en Montevideo en el marco de la 65° cumbre del bloque. La instancia sirvió para cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea.
- "Más empleos. Más opciones. Prosperidad compartida", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
- Luis Lacalle Pou y Von der Leyen dieron una conferencia de prensa junto a Javier Milei (Argentina), Lula da Silva (Brasil) y Santiago Peña (Paraguay), que viajaron a Montevideo.
- "Es importantísimo que el mundo se nos abra", destacó el presidente de Uruguay.
Lula festejó acuerdo con UE para un tratado de libre comercio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este viernes en Montevideo el anuncio de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para un tratado de libre comercio "moderno y equilibrado" entre los bloques.
"Después de dos años de intensas negociaciones, hoy tenemos un texto moderno y equilibrado, que reconoce las credenciales ambientales del Mercosur y refuerza nuestro compromiso con los Acuerdos de París" sobre cambio climático, dijo Lula durante una cumbre del bloque subregional en la capital uruguaya.
El mandatario brasileño destacó que la integración con otras entidades "moderniza" las estructuras productivas del Mercosur (fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991) y promueve una "inserción más competitiva" del bloque en el mundo.
Quero agradecer a todos os países membros do Mercosul por sua participação na Cúpula de Líderes do G20 no Rio de Janeiro. Tivemos apoio expressivo no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nossa atuação conjunta foi fundamental para a aprovação de um Chamado à…— Lula (@LulaOficial) December 6, 2024
Delgado felicitó a Lacalle Pou por el cierre del acuerdo con la Unión Europea
El excandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, felicitó este viernes al canciller Omar Paganini y al presidente Luis Lacalle Pou por el cierre del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.
"Felicitaciones al presidente Luis Lacalle Pou, al canciller Omar Paganini y a todo el Gobierno por lograr este hito, que nos enorgullece y que va a generar más oportunidades para todos", expresó el dirigente nacionalista en su cuenta de la red social X.
Felicitaciones al presidente @LuisLacallePou, al canciller @OmarPaganini y a todo el Gobierno por lograr este hito, que nos enorgullece y que va a generar más oportunidades para todos. https://t.co/zN7DJz0vj7— Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) December 6, 2024
Se cerró el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
"Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo Unión Europea — Mercosur. Marca el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países de la Unión Europea. Este acuerdo funcionará para las personas y las empresas. Más empleos. Más opciones. Prosperidad compartida", celebró Ursula von der Leyen.
We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 6, 2024
It marks the beginning of a new story.
I now look forward to discussing it with EU countries.
This agreement will work for people and businesses.
More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc
En conferencia de prensa, Von der Leyen celebró el acuerdo como un "un hito verdaderamente histórico". "Estamos fortaleciendo esta alianza única como nunca antes, y al hacerlo estamos enviando un mensaje claro y poderoso al mundo", sentenció.
"Este acuerdo no es solamente una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios con mentalidades comunes, que tenemos raíces comunes, una cultura entrelazada. Sé que soplan fuertes vientos en sentido contrario, hacia el aislamiento, pero este acuerdo es nuestra clara respuesta ante ello", lanzó la presidenta de la Comisión Europea.
Sobre el acuerdo, dijo que "significa más trabajos y buenos trabajos, más opciones y mejores precios", y que va a tener "beneficios significativos para los consumidores y las empresas a ambos lados".
Por ejemplo, señaló que "facilitará la inversión europea en industrias estratégicas en todos los países del Mercosur" como "minería sostenible" o "productos forestales sostenibles". Además, destacó los "aranceles reducidos y procesos aduaneros más sencillos".
Lacalle Pou celebró el cierre del acuerdo con la Unión Europea
La cumbre se cerró sobre las 10:00 con una conferencia de prensa que inició el presidente Luis Lacalle Pou, por tener la Presidencia Pro Témpore del Mercosur.
Allí manifestó que se cerró el acuerdo con la Unión Europea y celebró que este "no es una solución" porque "no hay soluciones mágicas, no hay burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad", pero "es una oportunidad".
"Es importantísimo que el mundo se nos abra", destacó Lacalle Pou. Así las cosas, apuntó: "Estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países y la Unión Europea como tal para que esto vaya avanzando".
La presidenta de la Comisión Europea, presente en la cumbre del Mercosur
Con expectativa de poder cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hizo presente en la cumbre.
Llegó Javier Milei a la cumbre del Mercosur y los presidentes se disponen a empezar la reunión
El presidente argentino, Javier Milei, llegó sobre las 9:00 a la sede del Mercosur en Parque Rodó y fue recibido por Lacalle Pou. Luego de la foto, ambos ingresaron y los mandatarios del bloque ya se disponen a iniciar la cumbre.
Lacalle Pou fue el primero en llegar a la cumbre del Mercosur
Acompañado del canciller Paganini, Lacalle Pou fue el primero en llegar a la sede del Mercosur ubicada en Parque Rodó. El segundo, y el primer extranjero, fue Lula da Silva. Luego llegó Peña.
Cierran acuerdo técnico Mercosur y UE con Uruguay como clave, ¿qué implica el mega mercado a crear?
"Von der Leyen vino a Uruguay a dar un cierre al acuerdo técnico", dijo a El País una fuente del gobierno.
Luego de 25 años de negociación, el acuerdo comercial amplio entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a cerrarse ayer a nivel técnico. Ahora, ¿qué implica? Los detalles en esta nota.
El Mercosur y la Unión Europea, cerca de alcanzar un acuerdo comercial
Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viajó este jueves a Montevideo y se reunió con el presidente Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, y su objetivo es también juntarse con todos los mandatarios de países del Mercosur que llegaron a la capital de Uruguay para la cumbre.
El canciller uruguayo, Omar Paganini, el subsecretario Nicolás Albertoni y la ministra de Ec onomía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se reunieron además con el comisario de Comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis. Allí, según supo El País, ambas partes coincidieron en que estaban "dadas las condiciones" para cerrar el texto del acuerdo.
Lo que está previsto anunciar este viernes es la finalización de un texto con definiciones técnicas del acuerdo comercial, algo para lo cual la Comisión Europea tiene margen para maniobrar. Luego, ese documento debe ser aprobado por el Consejo Europeo, donde probablemente Francia —como anunció su presidente, Emmanuel Macron, este jueves— va a intentar bloquear, y probablemente no sea el único país que se oponga. Otro paso a superar luego para que entre en pleno vigor es el Parlamento Europeo.
Se estima que, de superarse todas las barreras, el acuerdo podría demorar un año y medio su puesta en marcha.