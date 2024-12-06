El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este viernes en Montevideo el anuncio de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para un tratado de libre comercio "moderno y equilibrado" entre los bloques.

"Después de dos años de intensas negociaciones, hoy tenemos un texto moderno y equilibrado, que reconoce las credenciales ambientales del Mercosur y refuerza nuestro compromiso con los Acuerdos de París" sobre cambio climático, dijo Lula durante una cumbre del bloque subregional en la capital uruguaya.

El mandatario brasileño destacó que la integración con otras entidades "moderniza" las estructuras productivas del Mercosur (fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991) y promueve una "inserción más competitiva" del bloque en el mundo.