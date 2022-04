Combustibles: referencia y opciones del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó ayer los precios de paridad de importación (PPI) de los principales combustibles en Uruguay, en donde se vio por primera vez en el año una caída en los precios de las naftas.

¿Qué implica esto? En el ejercicio teórico de que estuviera liberada la importación de combustibles en Uruguay y un importador le compitiera a Ancap, a qué precio tendría los combustibles en su planta para el distribuidor.



El informe comprende los precios de combustibles en el período transcurrido entre el 26 de marzo y el 25 de abril y lo compara con el período que va entre el 26 de febrero al 25 de marzo de 2022.



Según los datos publicados, en nafta Premium 97, el PPI ex planta (es decir en la puerta de las plantas de distribución de Ancap, no al público) bajó 1,86%, al pasar de $ 73,97 a $ 72,59 por litro.

En tanto, en nafta Súper 95, el PPI ex planta tuvo una caída de 2,09%, al bajar de $ 71,85 a $ 70,35 por litro.



Por otro lado, el gasoil, tanto el 50s como el 10s, tuvieron un aumento del PPI ex planta de 1,16%, en donde pasaron de $ 59,34 a $ 60,03 y $ 59,39 a $ 60,08 por litro respectivamente.



Pese a esta baja del PPI en las naftas, como en meses anteriores el Poder Ejecutivo actualizó el precio de los combustibles por debajo de lo que marcaba el PPI, el precio de venta al público todavía está por debajo de la paridad de importación. Es decir, si el gobierno quiere llevar el precio en surtidor al del PPI, tendría que aumentar 3,9% las naftas y 18,5% el gasoil.



Esto implicaría un aumento de $ 3,03 por litro de nafta (pasando de $ 77,88 a $ 80,91) y de $ 10,91 por litro de gasoil (pasando de $ 58,99 a $ 69,90).



El gobierno todavía no tomó una definición. Tiene varias opciones. Una es mantener el precio de los combustibles al público (pero, se le agrandaría la brecha entre el PPI y el precio al surtidor en el gasoil lo que impacta a Ancap que tiene más costo de petróleo).

La otra opción es elevar levemente el precio del gasoil al público (para ir reduciendo la brecha con el PPI) y mantener en naftas. Una tercera vía sería la de ajustar levemente las naftas (para casi cerrar la brecha con el PPI) y hacer un aumento mayor en el gasoil.



El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, expresó que “cuando uno decide estar por abajo del precio que debería cobrar está teniendo que destinar recursos a esa diferencia de costos”, al ser consultado por Radio El Espectador si sería lógico subir el precio de los combustibles en un marco de combate a la inflación.