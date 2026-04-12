Columna de APPCU: plasmando una virtuosa idea...

El terreno de marras fue transferido a la ANV y nos hacían notar que fue resuelto el problema que se suscitaba con las inundaciones sobre la Av. Giannattasio.

El cuidado medioambiental será un elemento a tener en cuenta a la hora de la definición.

Podrá haber alquiler con opción a compra, una herramienta que maneja el MVOT.

Lo cierto es que, entre la citada Agencia, la Intendencia de Canelones y Ose (con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial), se pretende transformar esas 7 hectáreas de terreno infértil y esqueletos abandonados, en más de 1000 viviendas, transformando el paisaje en una caricia para el alma, en un lugar civilizado.

El tema quedó en agua de borrajas, seguramente la mala burocracia metió la mano y lo real es que recién en el año en curso, cabría la chance de que el proyecto vuelva a cobrar realidad.

Al momento de escribir estas líneas estamos recabando algún detalle más del llamado, pero enfaticemos en lo conceptual.

Mancomunadamente la Intendencia de Canelones con la Agencia Nacional de Vivienda se pusieron el tema al hombro y allí primó el interés general por sobre minucias partidarias.

Incluso el actual Presidente de la República, otrora Intendente de Canelones, había considerado en su momento otorgar ciertas excepciones en relación a la altura.

Aquí se está apuntalando un proyecto que intentará construir 1200 viviendas en un lugar de privilegio, al lado de la ruta Giannattasio, a kilómetro y medio del mar y contando con un sinfín de comercios en las cercanías.

Bajo la órbita de la virtuosa ley de Vivienda Promovida (VP), en primera instancia, se programa este proyecto ambicioso, ley votada por unanimidad en el año 2011 por todos los partidos políticos.

Lo cierto es que la Intendencia de Canelones está ultimando detalles para lograr los votos en la Junta Departamental.

El nuevo directorio de la Agencia Nacional de Vivienda apunta a la constitución de garantía por parte de las empresas constructoras, que estarán a cargo de construir 21 edificios bajo el diseño de los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León.

Habrá que afinar números, pensar en uno o varios proyectos, intentar construir algo digno para un lugar de privilegio que lo merece.

Pero ya el hecho de que esta idea pueda lanzarse, habla de trabajo, de sentido común, de mancomunión de intereses, de conjunción de voluntades, de pensar en la gente y su derecho a la vivienda como premisa esencial. Y destacar la presencia del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cumpliendo su objetivo primordial de abatir el déficit habitacional que padecemos y que tiene como premisa de trabajo la señora Ministra, disminuirlo sustancialmente en los años que le restan de mandato.

No conozco la minucia del asunto. Sí quiero destacar el significado de la obra, supe estar allí en el 21 cuando parecía que la realidad de su construcción era inminente y ahora luego de este interregno de 5 años, ver que se llegue a un acuerdo supone un envión anímico en muchos aspectos.

Ojalá esta vez, cristalice. Además de cumplir con una insustituible función social (aportar vivienda), sería un ejemplo de trabajo de consuno de distintos estamentos de gobierno, en pos de una digna causa.

