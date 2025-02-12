Cierre de Yazaki: se aprobó por unanimidad el preacuerdo de apoyo económico y reconversión laboral

Tras dos jornadas de una reunión tripartita entre la empresa japonesa Yazaki, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), las partes llegaron a un preacuerdo que fue aprobado de forma unánime en las últimas horas durante asamblea general por parte de los trabajadores la multinacional tras su salida del país.

Según confirmó a El País el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, dirigentes de la gremial están "conformes" con la ratificación del preacuerdo.

Por otra parte, el subsecretario del MTSS, Daniel Pérez, explicó a El País que el acuerdo cuenta con tres partes fundamentales: una serie de capacitaciones y orientación laboral realizadas en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), una mejora en los despidos y seguro de paro especial.

Luego de unas 11 horas de negociación tripartita, las autoridades buscan reducir el impacto a los más de 1.100 empleados tras el cierre de las plantas de Yazaki en Colonia y Las Piedras mediante indemnizaciones y programas de reconversión laboral.

Movilización frente a Torre Ejecutiva de los trabajadores del sector metalúrgico, tras el cierre de Yazaki. Foto: Pamela Díaz

El proyecto de capacitación en conjunto con Inefop implica una planificación en referencia al perfil e interés de cada empleado que se ajuste a las demandas del mercado de trabajo. Dárdano indicó que se espera abordar y diseñar este tipo de planes en los próximos días.

De acuerdo con lo que explicó Pérez, algunas capacitaciones están vinculadas al uso de herramientas tecnológicas y habilidades blandas a partir del programa Templar del Instituto.

RECORRIDA POR LA FABRICA DE YAZAQUI URUGUAY, FOTO FERNANDEZ, ND 20101012, las piedras, canelones ANDRES FERNANDEZ / DIARIO EL PAI

En cuanto a la mejora económica en los despidos, Pérez señaló que había sido aprobada por los trabajadores y Dárdano señaló que se espera ajustar algunos detalles en torno a esta medida.

Por otra parte, el subsecretario indicó que el seguro de paro especial implica la cobertura de seis meses con una posibilidad de extensión por otros seis meses más.