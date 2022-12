Ante la brutal brecha cambiaria con Argentina, la frontera clama por medidas, ¿qué proponen?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los comercios en la frontera con Argentina, específicamente de Salto, realizan propuestas concretas ante la brutal brecha cambiaria con el país vecino que socava la resistencia de este lado.

Cada día es una prueba de fuego para los negocios en Salto, Paysandú, Río Negro, Artigas, entre otros lugares de frontera y alrededores.



Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, que emprendió -desde ayer y por tres días- una recorrida por varias ciudades fronterizas del país, contó desde Salto a El País: “La situación sigue incambiada. Nos hemos reunido con el sector comercial de Salto y visitamos comercios. La situación es compleja, no ha mejorado. Se está vendiendo poco, o muy poco”.



Lestido señaló que, en algunos productos, Salto llegó a estar 173% más caro que Concordia, según un estudio de la Universidad Católica de ese departamento. El desempleo allí es del orden del 13%; “uno de los departamentos con mayor tasa de desempleo” del país, afirmó.

“Me dicen acá que 168.000 personas cruzaron el puente el mes pasado, es impresionante el aumento de personas que cruzan la frontera”, agregó. El riesgo de más consumo en el vecino país podría ser mayor durante el verano, ya que hay gente que aprovechará las vacaciones para programar compras a precios convenientes.



“Los comerciantes entienden que hay temas de fondo, pero el principal es que le tiene que llegar un mejor precio al consumidor final dentro del país, debe haber un precio realmente atractivo para que se desestimule y no cruce la frontera”, enfatizó Lestido.



En esa línea, según la Cámara de Comercio, los comerciantes de Salto han planteado a las autoridades dos propuestas: mayor rebaja al precio del combustible y una nueva tarjeta con beneficios por parte del Banco República (BROU).



La recorrida de Lestido continúa hoy por Paysandú y Río Negro.

Nafta

La propuesta de los comerciantes de frontera es que la rebaja del 30% que actualmente se aplica a la nafta en estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de los pasos fronterizos, sea llevada al 40%.



El decreto que el presidente Luis Lacalle Pou entregó a los intendentes en abril establecía: “Redúcese el monto del Impuesto Específico Interno correspondiente a la enajenación de naftas en hasta un 30% del precio de venta”. La reducción hasta ese momento era del 24%.



En ese marco, el intendente de Salto, Andrés Lima, ya había calculado que esa medida en materia impositiva no iba a evitar que los uruguayos siguieran yendo a comprar a Concordia.



Lo cierto es que esta situación, si bien agravada, no es de ahora y requiere, según intendentes y comerciantes, otras medidas integradas.



“Si el precio del combustible fuera un poco más parejo, la gente ya no iría tanto para allá (Argentina). Pero, una vez que la persona carga el combustible del otro lado, no solo hace eso, sino que gasta, consume del otro lado”, advirtió Lestido.

BROU

La otra propuesta de los comerciantes es una alternativa con el BROU, para que el consumidor final tenga algún beneficio en los sistemas de pago.



El pedido al BROU consiste en una tarjeta a través de la cual, al comprar, el usuario obtenga un descuento determinado (no especificado). Si bien se calcula que, de aprobarse la tarjeta, el descuento no igualará los precios en Argentina, al menos disminuirá la brecha de precio.



“El descuento lo daría el BROU directamente al consumidor, no pasa por los comerciantes”, adelantó Lestido, reafirmando que son propuestas realizadas por los comerciantes de Salto, no de la gremial.



Comentó que la cámara existe para apoyar a sus miembros, “quienes son los que conocen bien lo que está pasando”.

“Las medidas que vengan a favor del comerciante son buenas, pero hay que apuntar al consumidor final. Hay que lograr que los productos valgan igual o parecido, sin tanta diferencia, de un lado y otro de la frontera”, reafirmó.



La contracara de que Argentina sea barata para los uruguayos, es que Uruguay es caro para los argentinos, es decir, afecta al turismo de clase media que quiere veranear en el país.



En ese contexto, Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), comentó a El País días atrás que, según sus proyecciones, “las temporadas con muchos argentinos como antes no van a volver en varios años, habría que vender más servicios turísticos en otros mercados”.

Turismo

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, reconoció en el Encuentro Border Shops Uruguay 2022, que la situación en la frontera es compleja, cíclica y que hay “realidades difíciles de cambiar”.



A su entender, “mecanismos de equilibrio” debieron hacerse en el Mercosur hace años, y actualmente habría que desarrollar políticas o medidas sectoriales que atiendan las distintas realidades.



Viera destacó que el ministerio está desarrollando instrumentos para medir la movilidad por la frontera (en referencia también a Brasil) a través de la telefonía celular, como una forma de reforzar los datos disponibles. Esto también permitirá monitorear el impacto de las medidas que se tomen.