Beneficios para POS en interior, taxis y más

Inclusión financiera

Todos los beneficios regirán hasta el 31 de diciembre de 2019 y son aplicables a los comercios que no contaban con POS instalados al final de 2017.

"A efectos de continuar promoviendo la utilización de medios de pago electrónicos resulta conveniente establecer nuevas acciones promocionales, fomentando la inversión en la instalación de terminales de procesamiento electrónico de pago (POS), con foco en aquellas zonas y contribuyentes cuya plataforma tecnológica evidencia un menor desarrollo relativo", sostiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un reciente decreto que establece diversos beneficios fiscales para avanzar en la inclusión financiera.

El texto detalla que accederán a una exoneración del 100% de la inversión en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) o el Impuesto al Patrimonio los POS que instalen comercios en localidades de menos de 2.000 habitantes, mientras que será del 80% para las terminales colocadas en lugares del interior de más de 2.000 y hasta 8.000 habitantes.

A su vez, la exoneración será del 60% para POS puestos en lugares del interior con más de 8.000 habitantes así como en los comercios de los municipios A, D, F y G de Montevideo —las zonas periféricas de la capital—, los automóviles con taxímetro (independientemente del departamento en que estén registrados), los contribuyentes del monotributo (régimen simplificado para quienes realizan actividades empresariales de reducida dimensión económica) y monotributo social Mides (para personas por debajo de la línea de pobreza que producen o comercializan algún producto o servicio), además de los contribuyentes no agropecuarios que realicen su actividad en ferias autorizadas y comercialicen solamente comestibles o flores.

Aparte de este beneficio, los comerciantes dispondrán de créditos por el IVA incluido en los bienes adquiridos que formen parte de la inversión promovida, exonerarán tasas y tributos a la importación, así como el IRAE o Impuesto al Patrimonio por 100% del valor de lo invertido en tarjetas con tecnología SAM (para una transacción segura).

Todos estos beneficios regirán hasta el 31 de diciembre de 2019 y son aplicables a los comercios que no contaban con POS instalados al final de 2017. Los interesados deberán presentar la solicitud de exoneración ante la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Inversiones del MEF.