BCU intervino por décima sesión consecutiva; el dólar se negoció en promedio en $ 35,24

TIPO DE CAMBIO

En las 10 intervenciones que realizó en mayo, el Central lleva vendidos US$ 383,1 millones.

El dólar interbancario subió mínimamente, 0,09% este miércoles al negociarse en promedio en $ 35,24 con otra intervención del Banco Central (BCU), la 10ª consecutiva, aunque la menor hasta el momento.

El BCU vendió US$ 1 millón, en un total negociado a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores de US$ 15,5 millones.

En las 10 intervenciones que realizó en mayo, el Central lleva vendidos US$ 383,1 millones.

Ayer, como forma de quitar presión al alza al billete verde, el BCU resolvió una medida que busca que aquellos inversores que quieran cambiarse de pesos a dólares, puedan hacerlo sin pasar por el mercado cambiario.

La medida es dar la opción a los inversores que tengan Letras de Regulación Monetaria (deuda que emite el BCU) con vencimiento en mayo, que las cobren en dólares en vez de en pesos.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió un centésimo hoy al cerrar en $ 34,48 y en $ 35,98, para compra y venta respectivamente.

