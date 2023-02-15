Banco Central mantendrá tasa de política monetaria, que sigue en 11,50%

El Banco Central (BCU) , tras la primera reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) del año, resolvió mantener intacta la tasa de política monetaria, como lo había preanunciado.

De esta forma, el directorio del Central continúa el sesgo contractivo de la política monetaria y anuncia que la Tasa de Política Monetaria (TPM) continúa en 11,50%.

En su comunicado, el BCU señala que “se continúa observando un descenso de la inflación desde el pico de septiembre de 2022 (que había sido 9,95%). El registro de enero ubicó a la inflación anual en 8,05%. Asimismo se destaca que las expectativas de inflación han comenzado un proceso de convergencia. En tal sentido, el promedio de los indicadores de expectativas de inflación de los agentes para el horizonte de política monetaria se produce por segundo mes consecutivo, lo que no se observaba desde mediados de 2021”.

Asimismo, destaca que para tomar esta decisión, se tuvieron en cuenta aspectos de la coyuntura internacional; como el mayor dinamismo que ha presentado la economía de Estados Unidos, el cierre anual de la zona Euro y el fin de las restricciones a la movilidad en China; y aspectos nacionales como el impacto de la sequía sobre la actividad agropecuaria y sobre los precios de los alimentos.

“Se estima que el efecto sobre el nivel general de precios sería de carácter transitorio”, agrega.

Finalmente, el COPOM anuncia que la próxima reunión, inicialmente fijada para el lunes 17 de abril, se realizará el miércoles 19 de abril de 2023.

