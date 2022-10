Arbeleche dijo que bono verde "ata" por primer vez compromisos del Acuerdo de París con una consecuencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó este viernes en conferencia de prensa que el bono global “verde” emitido ayer jueves por el gobierno supone “la primera vez que un instrumento ata los compromisos del Acuerdo de París, los compromisos que los países fijaron y presentaron ante Naciones Unidas, con una consecuencia”.

“Hasta ahora, los países habían presentado sus objetivos, pero no había una consecuencia concreta de no cumplimiento de esos objetivos, al menos con lo que tiene que ver con tema económico”, indicó.



La ministra también señaló que “la emisión de ayer fue de un bono de US$ 1.500 millones, de los cuales US$ 1.000 millones es dinero en efectivo, fresco, y US$ 500 millones se constituyen de bonos que se canjearon por el nuevo".



Lo novedoso del bono es que está ligado a dos indicadores ambientales. El primer indicador es la reducción del 50% de los gases de efecto invernadero por unidad real de PIB respecto a 1990. Y el segundo indicador es el mantenimiento del 100% del área de bosque nativo respecto a 2012.



"Las dos metas se toman de los compromisos del Acuerdo de París, y se miden en el 2025", indicó Arbeleche.



Qué es el Acuerdo de París El acuerdo de París es una iniciativa pensada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Establece una serie de medidas que apuntan a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así, busca reducir el calentamiento global, que afecta negativamente al planeta.

La ministra de Economía resaltó que "es un bono pionero porque es un instrumento innovador, tiene características que lo hacen único en nuestro país pero también en el mundo".



"Es la primera vez que las finanzas y el ambiente se entrelazan. Es la primera vez que Uruguay va a tener un costo de financiamiento por esa emisión, un costo de financiamiento que está ligado, indexado, al comportamiento ambiental que se tenga", indicó.



Por su parte, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, resaltó la importancia de "conectar mundos", como el financiero y el ambiental.



“Herramientas virtuosas de este tipo, que conectan financiamiento con los temas ambientales y climáticos son fundamentales. Y este primer paso, como en todo camino, nos permite pensar y soñar en otros pasos (…) Por qué no comenzar a soñar con un bono indexado a la adaptación en el cambio climático que sería verdaderamente de punta y tan útil para nuestro país”, expresó.



“El camino más largo comienza con un paso, y hoy dimos el paso más importante”, añadió.



El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle; y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Buffa, también estuvieron presentes durante la conferencia.