Agentes vuelven a empeorar sus perspectivas de la economía brasileña

El mercado volvió a empeorar hoy su previsión de la recesión de este año en Brasil, que será de 3,77%, en un marco de fuerte agitación política por el procedimiento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Se trata de la duodécima semana consecutiva de recorte de la estimación del PIB. La semana pasada, la previsión promedio del centenar de analistas y operadores consultados por el informe Focus del Banco Central era de una recesión de 3,73%. A principios de año, se situaba en -2,99%.

La nueva estimativa se acerca a la de la fuerte recesión, de 3,8%, registrada el año pasado por la mayor economía latinoamericana.

Para 2017, la estimación actual de Focus es un crecimiento de 0,3%, menor que el 0,5% que preveía hace un mes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía en enero una caída de 3,5% del PIB brasileño este año y un crecimiento cero en 2017. El martes dará a conocer sus nuevas previsiones.

Focus rebajó por otra parte su estimación de inflación para este año, que será de 7,14%, 0,14 puntos porcentuales menos que en su previsión de la semana pasada. Hace un mes estimaba un alza de los precios de 7,46% para 2016.

El país que este agosto acogerá los Juegos Olímpicos cerró el año pasado con la inflación más alta desde 2002, empinada en 10,67%.



Nelson Barbosa será el nuevo Ministro de Economía de Brasil. Foto: Reuters.

ENCUESTA DEL BANCO CENTRALAFP