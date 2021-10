Acuerdo Mercosur-UE: no ratificarlo es "perder una oportunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El eurodiputado español Jordi Cañas, ponente en la Eurocámara del acuerdo con el Mercosur, ha alertado este viernes de que si el Parlamento Europeo no ratifica el pacto, la Unión Europea perderá "una oportunidad económica, política, energética, geopolítica y medioambiental".

Cañas, que participó en Barcelona en la jornada "Diálogo sobre el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur", celebrada en la Casa Amèrica Catalunya", ha explicado que el "Acuerdo de Asociación UE-Mercosur" es un pacto negociado durante 20 años que permitiría crear la mayor zona de libre comercio del mundo, abarcando más de 800 millones de ciudadanos y siendo a nivel comercial el más importante que ha firmado la UE en los últimos tiempos.



El eurodiputado ha asegurado que actualmente el acuerdo se encuentra en un "coma inducido" ya que, a pesar de que en junio de 2019 la UE y los cuatro miembros fundadores de Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- firmaron este acuerdo, a día de hoy el Parlamento Europeo aún no lo ha ratificado.



Según Cañas, el motivo de esta demora se debe a una razón de interés político ya que países como Alemania y Francia, donde existen "partidos verdes" importantes, no se atreven a firmar este acuerdo porque entienden que contribuiría a un aumento de la deforestación del Amazonas y por consiguiente del incremento de Co2.



Sin embargo, Cañas ha apuntado que el acuerdo es "moderno, respeta los acuerdos de París y vela por intereses compartidos a nivel económico y medioambiental", y ha advertido así de que si no se ratifica el acuerdo, la UE perderá "una oportunidad económica, política, energética, geopolítica y medioambiental".



Más allá, Cañas ha lamentado que "América Latina no sea una prioridad" para las instituciones europeas, cuando es una región "clave" y un "socio estratégico a corto, medio y largo plazo".



En ese sentido, ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no mencionara a esa región ni en su discurso de investidura ni en el último estado de la UE en la Eurocámara el pasado mes de septiembre.



"Quien no quiera ver eso nos mete a todos en un problema (...) La UE no puede permitirse el lujo de no cerrar un acuerdo así para las empresas e intereses políticos y económicos europeos", ha añadido el eurodiputado del partido Ciudadanos (liberales).