¿Qué está pasando con el ahorro y qué tener en cuenta para invertirlo?

"Sólo cuando baja la marea, se sabe quién nadaba desnudo”, dijo Warren Buffett.



Los mercados han tenido importantes correcciones a la baja desde principio de este año. Las causas han sido múltiples, la aceleración de la inflación global, los problemas persistentes en las cadenas logísticas, los cierres en China por covid y la invasión de Rusia a Ucrania entre otros.



Hay temas estructurales y otros coyunturales, pero con seguridad la dinámica que tenga la guerra en los próximos meses determinará importantes cambios geopolíticos.



Estamos frente al segundo peor inicio de año en términos de rendimientos del S&P 500. Sin embargo el mercado comienza a lucir sobrevendido y como siempre algunos inversores ven oportunidad en medio de tanta incertidumbre. Creemos que es momento de ser cautos, aprovechando la oportunidad para invertir cada mes en forma regular, esta estrategia tiene más sentido, en un mercado que seguirá mostrando volatilidad.



Algunas recomendaciones adicionales: Tómese un tiempo para entender los productos financieros, pregunte a su asesor.



Las inversiones financieras suelen parecer complejas para inversores principiantes o con poca experiencia. Quizá los bonos -conocidos como títulos de renta fija- sean los más simples de entender, ya que son emitidos por una entidad pública o privada, pagan intereses fijos periódicos y tienen un vencimiento conocido de antemano. Pero pocos inversores reparan en el riesgo plazo.



Recuerde que los precios de los bonos de largo plazo (más de cinco años) bajan más que las de los bonos de corto plazo cuando las tasas de interés suben y lo inverso cuando las tasas de interés bajan.



Las cotizaciones de los bonos pueden variar en el mercado secundario por diversas razones como ser un empeoramiento del riesgo crediticio del emisor, pero también frente a un cambio en las tasas de interés de referencia. Si la Fed sube tasas, la cotización de los bonos (que pagan una tasa fija) tiende a bajar.



Si los bonos son los productos financieros más simples, los llamados “productos derivados” como las opciones, los futuros, los estructurados son los más complejos y riesgosos.



Antes de invertir en estos activos derivados informarse sobre cómo funcionan, qué variables afecta su cotización y cuáles son los riesgos implícitos y explícitos.



Como premisa máxima: No invierta en productos complejos, ilíquidos, difíciles de valuar a no ser que esté familiarizado con ellos. Solo la complejidad puede ser una razón suficiente para no incluir ese activo dentro de su portafolio ya que pudiera no estar alineado a su perfil de riesgo.



Tan importante es la estrategia de inversión, los objetivos, y los productos en los que invertirá, es cerciorarse que la compañía que ejecutará, custodiará y administrará sus inversiones cuenta con la habilitación y la idoneidad para hacerlo. Los bancos y los corredores de bolsa (entre otros agentes) cuentan con habilitación otorgada por el Banco Central del Uruguay para brindar asesoramiento profesional y servicios de custodia.



¡Involúcrese! Manténgase siempre involucrado, revise periódicamente su cuenta, realice un seguimiento a sus inversiones y hable con su asesor sobre posibles ajustes o cambios necesarios en su portafolio. Durante períodos de fuerte volatilidad es probable que la valuación de su cuenta se vea afectada, sin embargo, no siempre serán necesarios hacer cambios si la estrategia de inversión no ha cambiado.



Segunda premisa básica: si los rendimientos de mercado están en 4% o 5% para un nivel de riesgo determinado, una inversión que ofrece rendimientos del 8% o 10% no se equipara con igual nivel de riesgo, sea consciente de ello.



Sepa que tomar atajos para lograr crecimiento patrimonial en pocos años conlleva riesgos. Que no haya sorpresas cuando la marea baja.