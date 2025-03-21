Mercado cambiario: el dólar registró una nueva contracción y cotizó a un promedio de $ 42,182

Redacción El País

Con una nueva baja, este jueves el dólar cotizó a un promedio de $ 42,182 (un 0,13% menos que el miércoles. En marzo baja -0,946% y en lo que va de 2025 lo hace -4,275%.

El dólar varió entre $ 42,100 y $ 42,230 y cerró en el mayor valor, solo un 0,07% más que el del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 66 operaciones por un monto total de US$ 34,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo estable tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,000 y $ 43,400.

Sede central del Banco Republica. Foto: Leonardo Mainé

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar volvió a bajar y cotizó a 5,6628 reales, un 0,05% menos que en la jornada anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -3,18% y en lo que va de 2025, -8,55%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.069,83 pesos, con una suba mínima de 0,02% con respecto a la jornada anterior. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,48% y en el año sube 3,67%. El dólar blue cierra a 1.265 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cierra a 90 puntos básicos, tres puntos básicos menos (-3,2%) que el día anterior. Le acompaña una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país bajó cuatro puntos básicos (-4,3%) y en lo que va del año sube 11 puntos básicos (13,9%).