El dólar supera la barrera de los $ 44 y registra su mayor valor desde el $ 44,028 de 2022

Redacción El País

Manteniendo la tendencia creciente de los últimos días, este martes el dólar subió 0,691%, y cotizó a un promedio de $ 44,028. Con esta cotización no solo alcanzó un nuevo máximo, sino que también sobrepasa la barrera de los $ 44, lo que no sucedía desde el 31 de enero de 2022 cuando cotizó a $ 44,154. En el mes, la moneda estadounidense sube 2,016% y en el año 12,829%.

En la víspera a divisa varió entre $ 43,900 y $ 44,200 y cerró en el mayor valor, lo que equivale a 1,01% por encima del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 84 operaciones por un monto total de US$ 41,9 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 50 centésimos a la compra y a la venta y cerró en $ 43,05 y $ 45,45.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en el día de ayer el dólar bajó -0,07% y cotizó a 6,0529 reales. En el mes la divisa baja -0,01% y en el año sube 25,03%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,05% y cotizó a 1.017,25 pesos argentinos. En el mes sube 0,54% y en el año 25,83%. El dólar blue cerró a 1.070 pesos argentinos.

En Europa, el euro cayó hasta US$ 1,05 después de que se confirmara el dato final de inflación de Alemania, que aumentó dos décimas en noviembre con respecto al mes anterior, hasta situarse en el 2,2 %. La sesión estuvo marcada por la situación geopolítica y en la que se conoció el dato definitivo de la inflación interanual en Alemania, que se situó en noviembre en el 2,2% y repuntó tras los descensos de los tres meses anteriores.

Billetes de euros. Foto: Freepik

Riesgo y tasa

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, se mantuvo igual que el lunes y cerró en 86 puntos básicos. Esto sucede al mismo tiempo que cotizan a la baja tanto los bonos uruguayos como los treasuries (bonos norteamericanos). En diciembre el riesgo país bajó un punto básico (1,1%) y en el año subió 16 puntos básicos (22,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,66%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

Emisión de deuda

El Gobierno Central emitió su nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en 2036. El monto licitado fue de 150 millones de UI (US$ 21,04 millones) y fue duplicado por la demanda, se propusieron 297 millones de UI (US$ 41,66 millones). Finalmente el monto adjudicado fue algo superior al licitado, 152 millones de UI (US$ 21,32 millones) con un rendimiento de 3,42%