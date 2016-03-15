El dólar retrocede en Argentina, pero aumenta en Brasil

La divisa subió en Basil tras las masivas protestas contra el gobierno que exigen la dimisión de la presidenta Dilma Rousseff y bajó en Argentina presionada por las altas tasas de interés. En Montevideo registró un significativo salto.

El real brasileño registró este lunes una caída de 1,7% cotizado en 3,652 unidades por dólar en la primera jornada tras las históricas manifestaciones del domingo contra el gobierno de Dilma Rousseff.

Analistas y operadores aún evaluaban esta tarde qué consecuencias tendrán las protestas que el domingo llevaron a millones de personas a las calles de Brasil para pedir la salida de Rousseff, en un día en que además la justicia de Sao Paulo transfirió a la justicia federal un caso que investiga al expresidente Lula da Silva.

Mientras, la prensa informa que Lula aceptaría un cargo de ministro en el gobierno de Rousseff, lo que lo dejaría aforado ante la justicia común y sólo podría juzgarlo la Corte Suprema. Esa posibilidad influyó en los inversores para que saliesen a comprar dólares desprendiéndose de la moneda local.

En lo que va del año, el real acumula una apreciación de 8,16%.

En 2015, la moneda brasileña perdió 32,6% de su valor ante el dólar.

Por su parte, en Argentina se mantiene la tendencia de la semana pasada, tras la suba de tasa de las Lebacs y un aumento en la liquidación de los cerealeros. El dólar mayorista retrocedió seis centavos a $ 14,82, pero el precio al público se derrumbó 22 centavos a $ 15,08 para la venta en las pizarras de la City porteña.



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