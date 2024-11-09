El dólar aumento por quinta semana consecutiva y volvió a superar la barrera de los $ 42

Redacción El País

Al finalizar la semana, el dólar promedio presenta una variación positiva que supera el uno por ciento (1,34%). Esta es la quinta semana consecutiva que la moneda estadounidense, en promedio, tiene un incremento.

En el día de ayer, el dólar subió 0,99% y cerró a una cotización promedio de $ 42,146, superando la barrera de los $ 42 lo que no conseguía desde el pasado 24 de setiembre cuando cotizó a un valor promedio de $ 42,254. En noviembre, sube 1,193% y en el año acumula un incremento de 8,006%.

El billete verde osciló entre $ 42,000 y $ 42,20, y con una brecha entre precios muy reducida ayer cerró a un valor de $ 42,20 con una variación positiva de 0,96% respecto al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), durante la semana se realizaron 315 operaciones por un total equivalente a US$ 121 millones, mientras que en el día de ayer se hicieron 53 transacciones y se operaron US$ 26,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 35 centésimos a la compra y 45 centésimos para la venta, cerrando en $ 40,95 y $ 43,45 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta subieron 60 centésimos.

Reales brasileños. Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 1,81% y cerró en 5,7648 reales. En el mes baja -0,23% y en el año sube 19,08%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,19% cerrando en 997,25 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,66% y en el año 23,35%. El dólar blue cotizó a 1.135 pesos argentinos.

Riesgo y tasas

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap que mide el riesgo país cierra en 74 puntos básicos, cuatro unidades menos (5,1%) que en la jornada anterior. Esto se da junto a una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía 1,4% (sube una unidad), en el mes se mantiene estable y en el año el riesgo país aumenta cuatro puntos básicos (5,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,48%, dentro del valor objetivo fijado por el BCU.