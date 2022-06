Exportaciones crecieron 57% en mayo, con cifra récord de US$ 1.541 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones crecieron un 57% respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron a US$ 1.541 millones, lo que supone la cifra más alta desde que Uruguay XXI —que elabora informes mensuales de Comercio Exterior— tiene registro. Las exportaciones también aumentaron un 40% respecto al período comprendido entre enero y mayo del año pasado.



“El aumento observado fue en gran medida explicado por la suba en las ventas de soja. Estas se duplicaron en la comparación interanual, ascendiendo de US$ 242 millones a US$ 474 millones. Las exportaciones de este producto representaron el 31% de las exportaciones totales del mes”, explica el informe.



La soja fue el principal producto exportado por Uruguay en mayo. El segundo producto más exportado fue la carne bovina, con US$ 281 millones (y un crecimiento del 56% respecto al mismo mes del año pasado), el tercer puesto fue de la celulosa, con US$ 144 millones (y 46% de aumento), mientras que los lácteos constituyeron US$ 81 millones de las exportaciones (49% de aumento), y la madera fue de US$ 58 millones.

Los principales destinos de las exportaciones uruguayas fueron China (24%), Brasil (12%), la Unión Europea (9%), Argentina (8%) y Estados Unidos (6%).

Además, Uruguay XXI informó que Colonia, Montevideo y Canelones fueron los departamentos que más exportaron en 2021, concentrando más del 54% de los bienes.