ZonaTecno reafirma su apuesta por la innovación con un nuevo espacio tecnológico

A pesar del crecimiento y facilidades del e-commerce, las tendencias globales de consumo tecnológico exigen un mayor acercamiento entre el usuario y los dispositivos. Y en ese marco ZonaTecno ha dado un paso estratégico para reafirmar su propuesta de valor. Con la renovación y extensión de su tienda en Montevideo Shopping, la marca consolida un modelo de negocio que combina la experiencia interactiva, la innovación y un asesoramiento altamente especializado, marcando la diferencia en el competitivo mercado del retail tecnológico.

La capacidad de ZonaTecno para posicionarse como el lugar idóneo para descubrir tecnología se apoya en su departamento de innovación, el cual analiza permanentemente el mercado internacional. Este equipo identifica las preferencias locales e introduce marcas que históricamente solo se conseguían importando directamente por internet, como es el caso de los dispositivos de la firma DJI, de la cual ZonaTecno posee la acreditación exclusiva como reseller oficial en Uruguay.

Aunque los teléfonos celulares y las computadoras portátiles continúan siendo los pilares históricos de ventas, la oferta se ha diversificado con fuerza hacia el segmento de consolas y videojuegos, así como hacia la tecnología para el hogar mediante soluciones de domótica como aspiradoras robot y comederos inteligentes para mascotas. Otro sector de alto crecimiento es la movilidad eléctrica, abarcando monopatines y bicicletas eléctricas, que ahora cuentan con el espacio ideal para ser exhibidos. Respecto a esta última categoría, Carolina Torterolo, gerente general, destaca que la empresa se encuentra en "ese proceso también de acompañar esa nueva tendencia con los cuidados que ameritan".

A lo grande. Así celebró el equipo de ZonaTecno la apertura de su renovado y ampliado local en Montevideo Shopping.

La evolución del espacio físico para experimentar antes de comprar

En ese contexto, luego de casi una década operando en Montevideo Shopping, ZonaTecno ha apostado por la evolución de su infraestructura para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. El flamante local duplicó su superficie, pasando de 50 a 103 metros cuadrados, un cambio para albergar formatos de grandes dimensiones y potenciar la experiencia del usuario con el fin de "mostrar todos los productos que tenemos a la venta", en palabras de Gonzalo Madeo, CEO de la empresa.

Macedo agrega: "Desde el inicio, el propósito de ZonaTecno fue disponibilizar productos que no estaban en plaza y hacerlos accesibles". El ejecutivo destacó la relevancia de este nuevo espacio al señalar que "esto es importante porque creemos que se mantiene, y se va a mantener, la necesidad de ver y entender el producto en persona. Por eso se trata de una ZonaTecno renovada, después de nueve años en este shopping, con otro nivel de atención al cliente y un equipo muy evolucionado".

El asesoramiento especializado y la confianza como diferenciales

Más allá de la exhibición, el verdadero sello distintivo de ZonaTecno radica en su filosofía comercial. En un sector donde la adquisición de tecnología de alta gama implica una inversión económica importante, la empresa entiende que el consumidor uruguayo valora profundamente el acompañamiento humano. Torterolo subraya que el enfoque del equipo está orientado a establecer una comunicación transparente, declarando: "Nuestra consigna no es concretar una venta, sino construir una relación de confianza. Queremos que cada cliente sienta que recibió la mejor recomendación para sus necesidades”. Esta política implica que los asesores prioricen las necesidades reales del usuario, por lo que Torterolo puntualiza que "si un producto más accesible responde mejor a las necesidades del cliente, no dudamos en recomendarlo. Esa transparencia es parte de nuestra forma de trabajar y de la confianza que buscamos generar en cada interacción". Asimismo, la ejecutiva indica que "el uruguayo aún valora mucho todo lo que tiene que ver con la atención, sobre todo tecnología", y debido al valor de estos productos, su adquisición "es una decisión de compra importante y creemos que la gente necesita ese acompañamiento".

La presencialidad es esencial aunque el e-commerce crezca; por eso los asesores de ZonaTecno están altamente preparados.

Expansión omnicanal: presencia nacional y salto digital

El éxito del modelo experiencial de la marca también se refleja en su expansión geográfica y estructural, sumando un total de 12 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional. Además de su fuerte presencia en Montevideo, la cadena posee puntos de venta estratégicos en Salto, Paysandú, Las Piedras, Nueva Helvecia y Punta del Este. Este despliegue físico avanza de forma complementaria con su estrategia digital, consolidando una sólida operación omnicanal.

De acuerdo con la gerente general, la compañía ha experimentado un "crecimiento espectacular en el e-commerce", un logro que se ha alcanzado "manteniendo los estándares del canal físico" para fortalecer simultáneamente ambas vías de contacto con sus clientes.

De cara a este 2026, ZonaTecno mantiene firme su visión de construir espacios donde la tecnología pueda explorarse, probarse y disfrutarse de una manera diferente, afianzando su vínculo con clientes, socios comerciales y marcas que comparten el objetivo de impulsar la innovación para mejorar la vida cotidiana de las personas.