Vuelve el Black Friday de Tienda Inglesa: descuentos de hasta 60% en más de 3.000 productos

Black Friday se ha convertido en un clásico de Tienda Inglesa. Esta fiesta de importantes descuentos tendrá lugar desde hoy jueves y hasta el domingo 14 de noviembre. Esta promo, que está vigente en todas las sucursales de Tienda Inglesa, además de en la web y app, ofrece hasta un 60% off en más de 3.000 productos.



Los uruguayos tienen cuatro días para llevarse lo que quieran a precios únicos. Este año, la cadena de supermercados brinda importantes promociones en un gran abanico de categorías.



En tecnología, uno de los puntos fuertes de la Tienda y la estrella del Black Friday, los clientes obtendrán hasta 40% off en Smart TV y grandes electros. En productos de audio los descuentos son aún más elevados y alcanzan el 50%.



Para prepararse para la temporada de verano, la cadena de supermercados ofrece hasta un 50% off en muebles de jardín y un 30% en aires acondicionados y piscinas. Además, los productos de ventilación cuentan con un 60% de descuento, al igual que los pequeños electrodomésticos.



A las poderosas ofertas de bienes para el hogar Tienda Inglesa suma en esta edición del Black Friday una propuesta mucho más amplia en categorías de alimentos y bebidas. Habrá 30% de descuento en todas las marcas de cervezas, galletas y vinos de varias bodegas. También hay un 20% en congelados y 3x2 en pañales.

Para acceder a ellas podés hacerlo a través de la web www.tiendainglesa.com.uy, app o en las sucursales de Tienda Inglesa.



Preparada para atender la demanda de todos, Tienda Inglesa tendrá asesores especializados en aquellas sucursales en las que los productos solo se encuentren disponibles en la página web.



seleccionados Productos destacados del Black Friday

SMART TV XION 32" HD

US$ 199

AntesUS$ 333

LAVARROPA JAMES CARGA FRONTAL 6KG

US$ 299 Antes: US$ 429

REFRIGERADOR LG 272LTS

US$ 499 Antes: US$ 759

SMART TV LG 49" UHD 4K

US$ 537 Antes: US$ 769

COCINA TEM ANIVERSARIO 4H NEGRA

US$ 79 Antes: US$ 119

AIRE ACONDICIONADO ECOSYSTEM 12.000 BTU

US$ 339 Antes: US$ 485

JARRA ELÉCTRICA LEXA 1.8L

US$ 9,9 Antes: US$ 25

MICROONDAS LEXA 20L BLANCO

US$59 Antes: US$ 89

VENTILADOR TURBO LEXA 12"

US$ 18,9 Antes: US$ 49

SMART TV SMARTLIFE 55" UHD 4K

US$ 659 Antes: US$ 899

NOTEBOOK HP 14" CELERON 4/128GB

US$ 469 Antes: US$ 599