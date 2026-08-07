UTE trabaja en zonas afectadas por el temporal en tareas de seguridad y reposición del servicio

El pico de servicios interrumpidos en todo el país se produjo a las 23 horas del jueves 6 de agosto, con 64.180 servicios afectados. En estas primeras horas de la mañana, se logró restablecer el 40% de los servicios afectados durante el pico del evento.

El departamento con más servicios afectados fue Maldonado, que tuvo un pico de 18.590 servicios afectados a las 4 AM.

Otros departamentos afectados de forma sensible fueron Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera y Paysandú. En los dos últimos las interrupciones se desarrollaron a lo largo del día de ayer, por lo que los trabajos de reposición están avanzados.

Las cuadrillas se encuentran trabajando en la identificación y restablecimiento de los servicios en la medida que las condiciones climáticas permitan realizar las tareas de forma segura.

Desde las primeras horas de la mañana, UTE se encuentra trabajando en las localidades afectadas, relevando líneas y realizando tareas de seguridad, con una dotación de más de 350 personas en la zona este, 51 equipos con grúa y 52 brigadas de trabajo en los 5 departamentos de la citada regional Los trabajos continuarán durante toda la jornada, con el despliegue de cuadrillas en varias zonas del país.

UTE solicita a la población extremar los cuidados ante cables caídos: no acercarse ni tocarlos. En caso de detectarlos no acercarse ni tocarlos y contactarse al 08001930 desde un teléfono fijo o *1930 desde el celular reportarlos a través de el sitiio:

https://www.ute.com.uy/reclamo-por-corte-de-energia