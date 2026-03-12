Uruguay fue una de las 140 paradas del tour mundial con el que Mercedes-Benz celebra el nacimiento del automóvil

Uruguay fue uno de los 140 puntos elegidos por Mercedes-Benz para formar parte del 140 Places Tour, un recorrido internacional que celebra los 140 años del automóvil. El convoy, encabezado por el Mercedes Benz Clase S, ingresó al país por Río Branco y recorrió el territorio antes de continuar hacia Argentina.

En ese trayecto se realizaron dos encuentros especiales organizados por Inchcape Uruguay, representante oficial de la marca en el país. Uno de ellos tuvo lugar en Balleneros Restaurant, en Punta Ballena, donde clientes, coleccionistas, referentes del mundo automotor y representantes de la firma se reunieron al atardecer para celebrar la historia y la evolución tecnológica de la industria. El evento se desarrolló en un ambiente distendido que incluyó la exhibición de vehículos clásicos y modelos actuales de la marca. El recorrido también incluyó un segundo encuentro en Bodega Bouza, orientado al intercambio con la comunidad local de autos clásicos y a la puesta en valor de la cultura automotriz.

La iniciativa busca conectar ciudades de los cinco continentes con el origen del automóvil, patentado por Carl Benz en 1886, y propone revisitar los hitos que marcaron el desarrollo de la movilidad moderna.

En cada parada, el Clase S actúa como embajador de esa historia. El modelo simboliza la capacidad de la marca para introducir tecnologías que, con el tiempo, terminan transformando a toda la industria automotriz.

Mercedes-Benz Clase S en parada de 140 Places Tour en Punta Ballena

El hito de 1886

La celebración global tiene como punto de partida el 29 de enero de 1886, cuando Carl Benz registró la patente del primer automóvil de la historia. Ese documento, identificado como DRP 37435, integra actualmente el registro Memoria del Mundo de la Unesco, que preserva documentos considerados fundamentales para la historia de la humanidad.

Durante el encuentro en Punta Ballena, esa referencia histórica estuvo presente a través de la exhibición de una réplica del primer automóvil, que permitió conectar los orígenes de la movilidad con los avances tecnológicos más recientes.

Del primer automóvil a la inteligencia artificial

En ese contexto, la marca propuso un recorrido simbólico por su historia: desde ese primer vehículo hasta los desarrollos más recientes en tecnología automotriz.

Para Fernando Auersperg, gerente general de Inchcape Uruguay, existe un hilo conductor que atraviesa toda esa evolución. “El mundo está atravesando muchísimos cambios tecnológicos y el punto en común desde el primer automóvil hasta este último lanzamiento, 140 años después, es la filosofía de diseño de Mercedes-Benz, hacer lo mejor o nada”, explicó.

Según el ejecutivo, ese principio ha guiado el desarrollo de innovaciones que luego se expandieron a toda la industria. Entre ellas se encuentran sistemas de seguridad como el ABS, los airbags o distintos avances vinculados a la asistencia a la conducción.

Fernando Auersperg, gerente general de Inchcape Uruguay durante la etapa del 140 Places Tour de Mercedes-Benz en Uruguay (Punta Ballena)

El modelo donde nacen las innovaciones En el centro del tour mundial se encuentra el Clase S, el modelo que históricamente funciona como plataforma de lanzamiento de muchas de las innovaciones tecnológicas de la marca. “Mercedes-Benz habitualmente introduce todas sus nuevas tecnologías en el Clase S, que es su buque insignia”, señaló Fernando Auersperg. “Los desarrollos de seguridad y tecnología se presentan primero en este modelo y luego se incorporan al resto de la gama”. A lo largo de su historia, este vehículo fue el primero en incorporar avances que más tarde se volvieron estándar en la industria, como el sistema antibloqueo de frenos (ABS) y distintos desarrollos de seguridad activa y pasiva. El modelo Clase S históricamente funciona como plataforma de lanzamiento de muchas de las innovaciones tecnológicas de de Mercedes-Benz “Es un vehículo que marca tendencias en términos de seguridad, conducción autónoma y utilización de inteligencia artificial para lograr una conducción más segura y eficiente”, agregó el ejecutivo. La nueva generación del modelo incorpora sistemas de asistencia avanzada, inteligencia artificial aplicada a la conducción y mejoras en eficiencia energética orientadas a reducir emisiones.

Una historia que sigue proyectándose

La celebración del aniversario también coincide con un período de fuerte desarrollo para la marca a nivel global. Según información difundida por Mercedes-Benz, el año 2026 marcará uno de los ciclos de lanzamientos más importantes de su historia reciente, con más de 40 nuevos modelos previstos en los próximos dos años.

En paralelo, la presencia de la marca en Uruguay también atraviesa una etapa de transformación institucional. “Mercedes-Benz tiene 140 años de historia en el mundo y más de 70 años en Uruguay, desde 1950”, recordó Auersperg. En ese contexto, Inchcape Uruguay avanza en la apertura de un nuevo showroom que incorporará el estándar global más reciente de Mercedes-Benz.

“Estamos inaugurando un showroom con el último estándar global de Mercedes-Benz, el Mar20X, junto al aeropuerto de Carrasco, en un punto muy emblemático de la Ruta Interbalnearia. Esperamos recibir allí a nuestros clientes en los próximos meses”, adelantó el gerente general.