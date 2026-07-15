Turismo corporativo: Los Cabos acelera su crecimiento como destino estratégico para reuniones y convenciones

El turismo de reuniones gana peso dentro de la industria global de viajes y se consolida como uno de los segmentos de mayor impacto económico para destinos y cadenas hoteleras. Convenciones, viajes de incentivo y encuentros corporativos atraviesan una etapa de expansión impulsada por el regreso de los eventos presenciales y por una nueva demanda empresarial orientada a experiencias más integrales y personalizadas.

Según estimaciones internacionales de la industria, el mercado global MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) mantiene proyecciones de crecimiento sostenido en los próximos años, acompañado por una mayor inversión en infraestructura, tecnología y hotelería premium orientada al segmento corporativo.

En América Latina, uno de los destinos que más fortaleció su posicionamiento dentro de este mercado es Los Cabos, en México. De acuerdo con datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), el segmento genera ingresos superiores a los 39 millones de dólares anuales y concentra más del 80% de las cerca de 8 mil reuniones que se realizan cada año en Baja California Sur.

La expansión refleja una transformación más amplia dentro del turismo corporativo global. Después de la pandemia, las empresas comenzaron a priorizar encuentros presenciales con mayor valor estratégico, donde la experiencia de los asistentes pasó a ocupar un rol central dentro de convenciones, lanzamientos y programas de incentivos.

El cambio también redefinió las exigencias sobre la infraestructura hotelera. Más allá de los espacios para reuniones, las compañías buscan destinos capaces de integrar conectividad aérea, servicios premium, wellness, gastronomía y entretenimiento dentro de una misma propuesta.

La tendencia quedó reflejada recientemente en distintos rankings internacionales del sector. Hard Rock Hotel Los Cabos fue incluido en el ranking Top Meeting Hotels 2026 elaborado por Cvent, una de las principales plataformas globales de organización de eventos corporativos, que evaluó más de 340 mil propiedades en todo el mundo según variables vinculadas a infraestructura, servicio y capacidad operativa.

Ubicado frente al Pacífico mexicano, Hard Rock Hotel Los Cabos cuenta con 639 habitaciones y más de 5.500 m² de espacios para reuniones y eventos, incluyendo salones divisibles, terrazas al aire libre y áreas preparadas para conferencias, convenciones, lanzamientos y encuentros corporativos de gran escala.

Entre sus principales espacios se destaca el salón Harmony, con capacidad para más de 1.600 asistentes, además de terrazas y venues exteriores orientados a experiencias híbridas que combinan reuniones, gastronomía y actividades sociales en un mismo entorno.

La propuesta se complementa con una oferta all inclusive de alta gama que incluye restaurantes de distintas especialidades, áreas wellness, experiencias de entretenimiento y servicios diseñados para grupos corporativos, una combinación que gana relevancia dentro de un mercado donde las empresas priorizan cada vez más la experiencia integral del asistente.

Para destinos como Los Cabos, el crecimiento del turismo de reuniones representa además una oportunidad estratégica de diversificación económica y posicionamiento internacional en un mercado cada vez más competitivo dentro de la industria global de viajes.