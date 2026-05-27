Suzuki Fronx: la SUV que reúne diseño, practicidad y buen retorno de la inversión en un solo lugar

Al elegir un vehículo, la accesibilidad no pasa solo por el precio, sino también por el valor que ofrece a largo plazo. La nueva Suzuki Fronx apuesta justamente a esa combinación: diseño, eficiencia, equipamiento y una propuesta competitiva dentro del segmento SUV.

Con una estética moderna, tecnología híbrida y un enfoque pensado para el uso urbano, la Fronx se posiciona como una alternativa atractiva tanto para quienes buscan su primer auto como para conductores que quieren renovar su vehículo sin resignar confort, seguridad y respaldo de marca.

La SUV apunta a personas que priorizan el diseño, la practicidad y la tecnología a la hora de moverse en ciudad y ruta. Su perfil crossover combina dimensiones ágiles para el tránsito urbano con un equipamiento pensado para el día a día.

Con precios desde US$ 22.990, la Fronx también se presenta como una opción competitiva al analizar el costo total de propiedad. Su consumo eficiente, el respaldo de Suzuki y un buen valor de reventa fortalecen la propuesta para quienes piensan el vehículo como una inversión a largo plazo.

Una opción completa

Dentro del segmento, la Fronx reúne atributos que combinan diseño, confort y tecnología.

Su diseño SUV coupé aporta una presencia moderna y diferencial, mientras que la tecnología híbrida busca mejorar la eficiencia, especialmente en entornos urbanos.

En seguridad, incorpora seis airbags y distintos elementos orientados a una conducción más segura. En confort, suma pantalla multimedia táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático y transmisión automática con paddle shifts en determinadas versiones.

El conjunto apunta a ofrecer una experiencia de manejo cómoda, práctica y eficiente, tanto para trayectos cotidianos como para viajes.

Estilo y practicidad

Ayax desarrolló una campaña publicitaria junto a la dj, modelo e influencer Patricia Wolf para acercar la Fronx al público desde una propuesta vinculada al estilo, la personalidad y la versatilidad.

Bajo el concepto “Obvio que vas a quererla”, la campaña busca reforzar el perfil urbano y contemporáneo del modelo, con foco en quienes priorizan diseño, practicidad y tecnología en una misma elección.

Desde la empresa explicaron que el vínculo con Patricia Wolf surgió de forma natural, ya que comparte atributos alineados con el modelo: autenticidad, sensibilidad estética y una forma contemporánea de vivir y moverse.

Para esta campaña, Suzuki volvió a apostar por producción publicitaria local, con el objetivo de mostrar la tecnología de la marca desde una mirada cercana y cotidiana.

En Uruguay, Suzuki cuenta con el respaldo de Ayax, una firma con más de 80 años de trayectoria, una amplia red de concesionarios y talleres autorizados en todo el país.