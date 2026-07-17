Santa Rosa impulsa la renovación de Mitsubishi con el lanzamiento de la nueva SUV Destinator en Uruguay

La transformación que Mitsubishi proyecta para los próximos años en Uruguay acaba de sumar un nuevo capítulo. En un evento realizado en el Regency Park Hotel, la marca representada por Santa Rosa incorporó a su oferta local la Destinator, una SUV de siete plazas concebida para acompañar las nuevas dinámicas familiares y ampliar la presencia de la compañía en uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor.

La incorporación del modelo se enmarca en una estrategia de crecimiento y renovación de la marca. “Está dentro de un plan muy amplio para 2026 y 2027, con una proyección que se extiende hasta 2030. Es una serie de lanzamientos que busca darle una nueva impronta a la marca”, explicó Nicolás Risso, gerente comercial de Mitsubishi.

Nicolás Risso, gerente comercial de Mitsubishi, junto a la Destinator

La Destinator apunta a un público que busca espacio, tecnología y capacidad de adaptación en un vehículo pensado para combinar el uso cotidiano con la versatilidad necesaria para viajes y actividades recreativas.

Pensada para acompañar distintos estilos de vida

Según Risso, el nuevo modelo apunta a familias grandes y personas con una agenda dinámica, capaces de alternar la rutina semanal con escapadas y recorridos por distintos puntos del país. “La Destinator está pensada para familias numerosas y gente muy activa, que durante la semana tiene múltiples actividades con los niños y que también quiere salir a pasear o recorrer largas distancias los fines de semana”, señaló.

La SUV cuenta con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, aunque uno de sus principales diferenciales, según la marca, es la comodidad que ofrece en todas sus plazas. “En el mercado existen otras opciones de siete asientos, pero sabemos que quienes viajan en la tercera fila muchas veces no tienen el confort necesario para trayectos largos”, afirmó el ejecutivo.

Vista lateral de la SUV Mitsubishi Destinator con sus tres filas de asientos

El interior incorpora distintas soluciones orientadas a mejorar la experiencia de viaje, entre ellas un techo corredizo panorámico eléctrico, iluminación ambiental configurable con 64 colores, climatización automática bizona, mesas plegables en los respaldos delanteros y un sistema de audio Yamaha con ocho parlantes.

Además, las dos filas traseras pueden rebatirse para ampliar la capacidad de carga, mientras que la pantalla táctil de 12,3 pulgadas permite acceder a funciones de conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay.

Entre la ciudad y la ruta

Uno de los ejes sobre los que Mitsubishi construyó la propuesta de la Destinator es su capacidad para adaptarse a distintos escenarios. “Combina el uso urbano diario, para llevar a los chicos a la escuela o ir a trabajar, con la posibilidad de salir a hacer ruta e ir a distintos destinos”, explicó Risso.

El modelo incorpora un motor turboalimentado de 1,5 litros y 161 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática CVT y a cinco modos de manejo (Normal, Mojado, Grava, Ruta y Barro), pensados para optimizar la conducción según el terreno.

Nicolás Risso, gerente comercial de Mitsubishi, durante la presentación de la Mitsubishi Destinator

“El motor es muy económico, pero al mismo tiempo muy potente, porque trabaja con un torque elevado a bajas revoluciones. Eso permite tener una respuesta inmediata ante distintas necesidades del conductor, tanto en la ciudad como en la ruta”, destacó.

A esto se suma un despeje elevado del suelo, una característica que, de acuerdo con la marca, aporta seguridad y confianza al volante. “Genera un estilo de conducción más agresivo y una sensación de mayor confianza frente a otros vehículos del segmento”, agregó el gerente comercial.

Tecnología y respaldo como parte de la estrategia

La apuesta de Mitsubishi no se limita al producto. El vehículo incorpora el paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) Mitsubishi Diamond Sense, que incluye herramientas como control activo de estabilidad, alerta de tráfico cruzado trasero y una cámara de visión de 360 grados para facilitar las maniobras.

En materia de seguridad, cuenta con seis airbags y sistemas orientados a mejorar la estabilidad y la maniobrabilidad.

Nueva Mitsubishi Destinator

Para Risso, otro de los atributos diferenciales pasa por el respaldo posventa que Santa Rosa ofrece desde la incorporación de Mitsubishi a su portafolio. “La base de nuestra estrategia es una inversión muy importante en talleres propios y en la red oficial. Hoy contamos con servicios en alrededor de 16 capitales departamentales, por lo que los clientes pueden recibir la misma atención en Montevideo, en la costa o en el norte del país”, indicó.

Con la incorporación de la Destinator, Mitsubishi suma una nueva propuesta a su oferta local en un segmento cada vez más competitivo, reforzando la estrategia de crecimiento que la marca desarrolla en Uruguay junto a Santa Rosa.