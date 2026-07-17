Rotary Club Punta Gorda plantó un olivo, un símbolo universal de la paz, la esperanza y el compromiso con las futuras generaciones

La actividad se realizaró en la emblemática Plazoleta Serratosa Cibils de Montevideo.

Joaquin Serratosa Cibils fue el primer uruguayo en presidir Rotary Internacional en 1953. Fue un rotario que inspiró al mundo con su vocación de servicio y su liderazgo.

Bajo el lema “Plantamos futuro, sembramos esperanza”, la jornada buscó reafirmar el compromiso de Rotary con la construcción de una sociedad más solidaria, inclusiva y en paz. La plantación del olivo representa el deseo de dejar un legado para las próximas generaciones y de recordar que la paz también se construye con gestos y acciones concretas.