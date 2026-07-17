RedeLocker by Prontometal aterrizó en Reino Unido y transforma la experiencia en aeropuertos

Una empresa uruguaya especializada en robótica, intralogística y automatización logró instalar su tecnología en uno de los mercados más exigentes del mundo. Se trata de RedeLocker by Prontometal, que desarrolló una solución de lockers inteligentes que hoy funciona en aeropuertos de Reino Unido, como Liverpool, Belfast City, Aberdeen y Glasgow, como parte del servicio “Collect on Return” de los free shops aeroportuarios.

El sistema permite que los pasajeros compren productos antes de embarcar y los retiren al regresar, utilizando un código QR recibido en su celular. El retiro queda disponible las 24 horas, sin filas y sin depender del horario de llegada del vuelo. También permite hacer una reserva y pagarla en los mismos lockers.

Para Gabriel Noachas, ingeniero y director de Prontometal, el desembarco en Reino Unido es el resultado de varios años de desarrollo y de una combinación de conocimientos que forman parte de la historia de la empresa.

“RedeLocker surge como una spinoff de Prontometal. Nosotros teníamos dos fortalezas: todo el conocimiento de la parte metalúrgica y de fabricación de lockers, que viene de muchos años, y por otro lado el conocimiento de robótica, automatización, electrónica y software”, explica.

La empresa desarrolló una plataforma propia del concepto phygital —que integra producto físico con tecnología digital— combinando hardware, electrónica, software y automatización, con trazabilidad en tiempo real y conexión con los sistemas de las compañías y empresas que utilizan los lockers. “No somos una startup que agarró un locker y le adaptó electrónica. Tenemos realmente la potencia de las dos cosas: la parte industrial y la parte tecnológica”, señala Noachas.

El camino hacia Reino Unido comenzó con implementaciones previas de RedeLocker en otros mercados. Así, la experiencia permitió que la solución llegara a compañías multinacionales, que comenzaron a ver en RedeLocker una alternativa para automatizar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios.

“Esto empieza porque colocamos lockers especializados en aeropuertos en Uruguay. Esa solución gustó a nivel internacional porque era robusta, porque funcionaba y porque estaba desarrollada para un uso muy exigente”, cuenta Noachas.

A partir de allí, la tecnología llegó a una unidad internacional vinculada a aeropuertos del Reino Unido, donde finalmente se decidió implementarla en cuatro terminales. El proyecto comenzó a operar en diciembre del año pasado y, según la empresa, la recepción fue positiva desde el inicio.

El desafío era grande: un aeropuerto requiere que los sistemas funcionen sin interrupciones. “En un aeropuerto, si vos no entregás el paquete en el momento en que llega el pasajero, ya no lo podés entregar porque esa persona se fue. El locker tiene que funcionar perfecto, estar conectado y hacer la entrega automáticamente”, explica Noachas.

El funcionamiento para el usuario busca ser simple: el pasajero recibe un código por WhatsApp o correo electrónico, llega al locker, lo ingresa o lo escanea, la puerta correspondiente se abre automáticamente y retira su pedido.

Detrás de esa operación sencilla, sin embargo, existe un sistema de servidores RedeLocker que controla y gestiona todo el proceso: desde el momento en que el producto ingresa al locker hasta que es retirado. Esa arquitectura tecnológica mantiene conectados los lockers con las plataformas de las empresas, permitiendo la trazabilidad en tiempo real y el seguimiento de cada operación.

Locker real ubicado en el Aeropuerto de Liverpool ambientada con IA.jpg

“Para el usuario parece simple, pero para que eso pase en tiempo y forma, con internet, sin internet, con seguridad y trazabilidad, hay mucho desarrollo detrás”, sostiene el ingeniero.

La llegada a Reino Unido también implicó cumplir con estándares internacionales de seguridad y fabricación. RedeLocker cuenta con certificaciones como ISO 9001:2015 y UNE Standard EN 16121:2014, normas europeas vinculadas a la fabricación y seguridad de este tipo de equipamiento.

“El mercado británico es hiperexigente”, afirma Noachas. “Se testearon las normas europeas y se comprobó que el sistema cumplía con todos los requisitos para poder ingresar”.

En ese sentido, el ingreso al Reino Unido significó también un desafío desde la perspectiva de una empresa uruguaya que exporta tecnología. “Muchas veces cuando uno sale a vender tecnología desde Uruguay tiene el desafío de que no siempre conocen de dónde venís. Y acá no estamos vendiendo solamente software: estamos vendiendo un producto físico, una máquina, con hardware, software y automatización. Por eso tiene un valor especial haber llegado a un mercado tan riguroso”, dice.

Experiencia chequeada en diversos servicios

La solución que hoy funciona en aeropuertos tiene detrás una experiencia más amplia. RedeLocker está presente en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, México y Guatemala, con aplicaciones en sectores como bancos, hospitales, farmacias, edificios, e-commerce e intralogística.

Uno de los primeros proyectos que marcó el camino fue el desarrollado junto a Banco Santander. “Fue el primer locker bancario del mundo para entregar chequeras y tarjetas. Ahí demostramos que podíamos hacer un sistema con mucha seguridad, tanto física como de software”, recuerda Noachas.

Desde entonces, la empresa fue ampliando sus aplicaciones. En salud, por ejemplo, permite retirar medicamentos sin depender de horarios ni filas; en logística interna ayuda a gestionar herramientas e insumos dentro de compañías; y en comercios permite automatizar entregas.

Para Noachas, una de las claves del éxito está en que la tecnología no reemplaza la experiencia del cliente, sino que la mejora. “Hay una idea de que un locker puede hacer que la gente deje de ir a una tienda, pero nosotros vemos lo contrario. Le damos una solución a quien necesita rapidez y, al mismo tiempo, muchas veces genera una compra adicional porque la persona sigue estando en contacto con el negocio”.

Así, el desembarco europeo representa, para Prontometal, una nueva etapa. “Llegar a los aeropuertos del Reino Unido es una validación internacional del proyecto. Demuestra que una tecnología desarrollada en Uruguay puede competir en mercados muy exigentes”, concluye Noachas.

Por otro lado, además de su expansión internacional, RedeLocker continúa ampliando las aplicaciones de su tecnología en sectores tan diversos como bancos, hospitales, farmacias, gestión de recepción de paquetes en edificios, intralogística, distribución de garrafas de gas y e-commerce para la entrega de paquetería. Entre sus clientes se encuentran Banco Santander, ANTEL, PepsiCo, Megal, Hospital Militar y Farmacia El Túnel, entre otros.

En ese marco, una de las soluciones que viene ganando protagonismo es la destinada a edificios residenciales, barrios privados y oficinas, acompañando una tendencia global hacia la automatización de la recepción y entrega de paquetes. La tecnología ya está presente en proyectos como Carrasco Boating, Distrito M, Estrellas de Malvín, Arbet Punta Carretas y Flow, además de desarrollos impulsados por empresas como Kimelman Moraes, Campiglia, Altius y Path Urban.

