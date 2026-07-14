Puente Uruguay reconocida con el premio "Best Investment Banking Company"

The European, la reconocida publicación financiera británica, eligió a Puente Uruguay como la entidad líder en la categoría Best Investment Banking Company para Uruguay. Este reconocimiento fue anunciado en el marco de los European Business Awards, el evento anual mediante el cual la revista distingue a los referentes del mercado de capitales a nivel global.

"Este premio es un reconocimiento al compromiso de nuestros equipos con los altos estándares de servicio que Puente brinda a sus clientes, aportando valor con visión global", destacó Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de la firma.

Puente es la entidad líder en gestión patrimonial y banca de inversión del Cono Sur, con más de 110 años de historia y oficinas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España. Acompaña a más de 35.000 clientes -personas, empresas, instituciones y comunidades- a través de sus unidades de negocio: Gestión Patrimonial, Investment Banking, Sales & Trading y Asset Management.