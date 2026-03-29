Pascuas: encontrá el tesoro de chocolate de Tienda Inglesa

En estas Pascuas, Tienda Inglesa presenta una propuesta que combina calidad y sorpresa: sus huevos artesanales no solo destacan por su elaboración, sino también por una dinámica especial que invita a descubrir el Gran Cofre Tienda Inglesa.

Dentro de algunos de estos huevos se esconden 10 billetes dorados que brindan la posibilidad de acceder al Gran Cofre Tienda Inglesa, exhibido en distintas sucursales, con premios que incluyen hasta 12 kilos de chocolate belga. Además, se pueden encontrar otros premios como maní con chocolate y tabletas de chocolate artesanal.

Más allá de la propuesta lúdica, el diferencial está en el producto. Los huevos artesanales están elaborados con chocolate belga certificado por el programa Cacao Trace, un sello que garantiza calidad y trazabilidad en todo el proceso. Desde la selección manual del cacao hasta su fermentación y secado, cada etapa está pensada para lograr un chocolate de sabor más intenso, equilibrado y aromático.

A esto se suma una amplia variedad de opciones dentro de la categoría: chocolates con leche, semiamargos, sin azúcar y alternativas para distintos gustos y necesidades, manteniendo siempre el foco en la calidad.

Así, la propuesta combina el atractivo de la sorpresa con un producto que pone el foco en el origen, la variedad y el cuidado en cada detalle, en línea con la premisa de la marca: ofrecer las Pascuas más ricas del Uruguay.

Huevo artesanal de chocolate con leche Tienda Inglesa. Foto: Tienda Inglesa.

Más opciones para Pascuas: variedad y beneficios para compartir

Además de esta propuesta, Tienda Inglesa reúne más de 1.000 ofertas activas para Semana Santa, con opciones que van desde chocolates de marcas reconocidas hasta platos listos para disfrutar.

En la categoría de chocolates, se destacan opciones para todos los perfiles, incluyendo alternativas sin azúcar y presentaciones para regalar o compartir. A esto se suma un beneficio especial de 25% de descuento con Club Card Crédito de Scotiabank en huevos y conejos de Pascua.

La propuesta se completa con alternativas gastronómicas tradicionales como paella, salmón en distintas preparaciones y la clásica rosca de Pascuas, junto a opciones prácticas y de calidad pensadas para compartir en familia.

Con productos elaborados, marcas reconocidas y propuestas que suman un componente diferencial como el Gran Cofre Tienda Inglesa, la cadena vuelve a posicionar a las Pascuas como una experiencia que integra sabor, variedad y momentos para compartir.

Conocé los productos destacados en la galería de fotos a continuación: