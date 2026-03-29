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Pascuas: encontrá el tesoro de chocolate de Tienda Inglesa

Se acerca una de las fechas más especiales del año y la Tienda apuesta a la calidad, la variedad y el sabor con producción artesanal, marcas exclusivas y sorpresas.

29/03/2026, 04:00
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El Gran Cofre de Tienda Inglesa
El Gran Cofre de Tienda Inglesa.
Foto: Cortesía Tienda Inglesa.<br/><br/>

En estas Pascuas, Tienda Inglesa presenta una propuesta que combina calidad y sorpresa: sus huevos artesanales no solo destacan por su elaboración, sino también por una dinámica especial que invita a descubrir el Gran Cofre Tienda Inglesa.

Dentro de algunos de estos huevos se esconden 10 billetes dorados que brindan la posibilidad de acceder al Gran Cofre Tienda Inglesa, exhibido en distintas sucursales, con premios que incluyen hasta 12 kilos de chocolate belga. Además, se pueden encontrar otros premios como maní con chocolate y tabletas de chocolate artesanal.

Más allá de la propuesta lúdica, el diferencial está en el producto. Los huevos artesanales están elaborados con chocolate belga certificado por el programa Cacao Trace, un sello que garantiza calidad y trazabilidad en todo el proceso. Desde la selección manual del cacao hasta su fermentación y secado, cada etapa está pensada para lograr un chocolate de sabor más intenso, equilibrado y aromático.

A esto se suma una amplia variedad de opciones dentro de la categoría: chocolates con leche, semiamargos, sin azúcar y alternativas para distintos gustos y necesidades, manteniendo siempre el foco en la calidad.

Así, la propuesta combina el atractivo de la sorpresa con un producto que pone el foco en el origen, la variedad y el cuidado en cada detalle, en línea con la premisa de la marca: ofrecer las Pascuas más ricas del Uruguay.

Huevo artesanal de chocolate con leche Tienda Inglesa.jpg
Huevo artesanal de chocolate con leche Tienda Inglesa.
Foto: Tienda Inglesa.

Más opciones para Pascuas: variedad y beneficios para compartir

Además de esta propuesta, Tienda Inglesa reúne más de 1.000 ofertas activas para Semana Santa, con opciones que van desde chocolates de marcas reconocidas hasta platos listos para disfrutar.

En la categoría de chocolates, se destacan opciones para todos los perfiles, incluyendo alternativas sin azúcar y presentaciones para regalar o compartir. A esto se suma un beneficio especial de 25% de descuento con Club Card Crédito de Scotiabank en huevos y conejos de Pascua.

La propuesta se completa con alternativas gastronómicas tradicionales como paella, salmón en distintas preparaciones y la clásica rosca de Pascuas, junto a opciones prácticas y de calidad pensadas para compartir en familia.

Con productos elaborados, marcas reconocidas y propuestas que suman un componente diferencial como el Gran Cofre Tienda Inglesa, la cadena vuelve a posicionar a las Pascuas como una experiencia que integra sabor, variedad y momentos para compartir.

Conocé los productos destacados en la galería de fotos a continuación:

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1/24: Chocolate blanco amber Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Chocolate blanco Tienda Inglesa.jpg
2/24: Chocolate blanco Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Chocolate con leche con pasas de uva Tienda Inglesa.jpg
3/24: Chocolate con leche con pasas de uva Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Chocolate con leche Tienda Inglesa.jpg
4/24: Chocolate con leche Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Chocolate semiamargo sin azúcares Tienda Inglesa.jpg
5/24: Chocolate semiamargo sin azúcares Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Chocolate semiamargo Tienda Inglesa.jpg
6/24: Chocolate semiamargo Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Conejito Rocklets
7/24: Conejito Rocklets. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Conejo de Pascua Lindt.jpg
8/24: Conejo de Pascua Lindt. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo artesanal de chocolate con leche Tienda Inglesa.jpg
9/24: Huevo artesanal de chocolate con leche Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo artesanal de chocolate semiamargo Tienda Inglesa.jpg
10/24: Huevo artesanal de chocolate semiamargo Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Alpino.jpg
11/24: Huevo de Pascua Alpino. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Divine.jpg
12/24: Huevo de Pascua Divine. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Ferrero Rocher.jpg
13/24: Huevo de Pascua Ferrero Rocher. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Kinder celeste.jpg
14/24: Huevo de Pascua Kinder celeste. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Kinder rosado
15/24: Huevo de Pascua Kinder rosado. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Milka de chocolate con almendras.jpg
16/24: Huevo de Pascua Milka de chocolate con almendras. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Milka de chocolate con leche.jpg
17/24: Huevo de Pascua Milka de chocolate con leche. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Milka de chocolate con Oreo.jpg
18/24: Huevo de Pascua Milka de chocolate con Oreo. (Fotos: Tienda Inglesa.)
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19/24: Huevo de Pascua Shot. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Huevo de Pascua Tienda Inglesa
20/24: Huevo de Pascua Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Paella de Pascuas de Tienda Inglesa.jpg
21/24: Paella de Pascuas de Tienda Inglesa. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Rosca de Pascua con huevitos.jpg
22/24: Rosca de Pascua con huevitos. (Fotos: Tienda Inglesa.)
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23/24: Salmón ahumado premium. (Fotos: Tienda Inglesa.)
Salmón fresco Mowi
24/24: Salmón fresco Mowi. (Fotos: Tienda Inglesa.)

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