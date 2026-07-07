Omoda-Jaecoo presentó en Uruguay la nueva E5 2027, su SUV eléctrica con diseño, tecnología y hasta 505 km de autonomía

En un evento que combinó innovación, movilidad y una propuesta para acercar el nuevo modelo al público, Omoda-Jaecoo presentó oficialmente en Uruguay la nueva Omoda E5 2027, una SUV 100% eléctrica que llega al mercado local como una de las principales apuestas de la marca representada por Santa Rosa para avanzar en su estrategia de electrificación.

El lanzamiento se realizó en Boulevard Punta Carretas, el nuevo espacio comercial a cielo abierto de Punta Carretas Shopping, donde invitados y público general pudieron conocer por primera vez el nuevo modelo. La presentación fue conducida por la comunicadora Isi Sanguinetti y contó además con un show musical de la cantautora argentina Chule y su banda.

La llegada del nuevo vehículo estuvo acompañada por una acción de expectativa que buscó generar curiosidad en los días previos. Así, en redes sociales aparecieron lugares y carteles icónicos de Uruguay a los que les faltaba la letra “E”, mientras que una gran estructura iluminada instalada en el acceso principal del centro comercial anunciaba que en su interior se encontraba “la E que todos están buscando”. La incógnita se resolvió durante la presentación, cuando la caja se abrió y reveló la nueva SUV ante los asistentes.

La Omoda E5 2027 amplía la propuesta de la marca en Uruguay con un vehículo pensado para combinar movilidad urbana y trayectos de media distancia, con una motorización completamente eléctrica, tecnología avanzada y una propuesta enfocada en diseño, confort y eficiencia.

“Representa un salto en cuanto a performance, diseño y a tener una marca mucho más a la vanguardia”, señaló Nicolás Felgueroso, gerente comercial de Santa Rosa. Para el ejecutivo, el nuevo modelo llega con la expectativa de fortalecer el crecimiento de la marca en el país: “Creemos que tenemos un modelo ganador en el segmento SUV y una propuesta de valor muy buena para lo que está buscando hoy el mercado”.

Uno de los principales diferenciales del modelo es su propuesta eléctrica, pensada para acompañar tanto los recorridos cotidianos en la ciudad como viajes de mayor distancia. La OMODA E5 2027 cuenta con una respuesta ágil gracias a su motor eléctrico y permite elegir entre distintos modos de conducción según el tipo de manejo que prefiera el conductor.

El modelo está disponible en tres versiones: Comfort Std Range, Luxury Std Range y Luxury Long Range. Las dos primeras ofrecen una autonomía de hasta 422 kilómetros, mientras que la versión con mayor capacidad de batería alcanza hasta 505 kilómetros, una cifra que apunta a responder una de las principales consultas de quienes evalúan dar el salto hacia la movilidad eléctrica. Además, todas las variantes cuentan con carga rápida, que permite recuperar del 20% al 80% de la batería en aproximadamente 26 minutos.

“Lo que destacaría es que es eléctrico, que es lo que está demandando el mercado. Y después todo lo que tiene que ver con diseño, asistencias, autonomía, eficiencia y consumos”, explicó Felgueroso. En ese sentido, remarcó que la marca busca diferenciarse por una combinación de atributos: “Tenemos un diseño que sale de lo original respecto a lo que ofrecen los competidores y, a todo eso, sumarle un precio súper competitivo”.

En cuanto al diseño, la Omoda E5 2027, que ya está disponible en preventa en Uruguay, apuesta por una estética moderna con una silueta SUV, un frente minimalista, faros angulares y líneas fluidas que conectan el capó con el alerón trasero fijo integrado.

Presentación OMODA

En el interior, la tecnología ocupa un lugar central: incorpora un tablero digital y una pantalla multimedia que en las versiones superiores alcanza las 15,6 pulgadas, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Las versiones Luxury suman además cámara panorámica 540°, sistema de audio de ocho altavoces, carga inalámbrica de 50W, asientos delanteros con calefacción, ventilación y función de masaje para el conductor, además de climatizador bizona con filtro PM0.3.

La seguridad es otro de los pilares del modelo. La SUV cuenta con siete airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción en la versión tope de gama, con tecnologías orientadas a brindar mayor protección y acompañamiento durante la conducción.

Crecimiento de la movilidad eléctrica

La llegada de la Omoda E5 2027 se da en un contexto de crecimiento de la movilidad eléctrica en Uruguay. Según Felgueroso, el mercado local viene mostrando una evolución sostenida hacia nuevas energías: “Más del 30% o 35% de las unidades cero kilómetro ya son eléctricas, y si sumamos híbridos estamos en torno al 50%. Más de la mitad del consumidor está apostando por las nuevas energías”.

Para él, este escenario acompaña la estrategia de la marca: “Si el mercado está yendo hacia productos eléctricos, híbridos y enchufables, nuestra oferta va en ese camino”.

OMODA-JAECOO es una marca joven a nivel global, pero con un crecimiento acelerado. Según explicó Felgueroso, en sus primeros tres años comercializó un millón de unidades y proyecta alcanzar otro millón en el próximo año, consolidando su expansión internacional.

En Uruguay, la marca también viene desarrollando su presencia. “Empezamos con un volumen acumulado de más de mil unidades en el mercado y para los próximos años vamos a estar en sintonía con el crecimiento de la marca”, afirmó Felgueroso.

