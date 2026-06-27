Movie lanzó una campaña que invita a repensar cómo vivimos el entretenimiento

En una época en la que responder mensajes, revisar redes sociales y mirar una película parecen actividades inseparables, la atención se convirtió en uno de los recursos más disputados de la vida cotidiana.

Con esa realidad como punto de partida, Movie lanzó "MultiCasting", una nueva campaña institucional que invita a reflexionar sobre cómo el multitasking y la hiperconexión están cambiando la forma en que vivimos el entretenimiento.

La propuesta surge de una situación tan habitual como reconocible por todos. Empieza una película, pero también llegan mensajes, aparecen notificaciones, se responde un correo pendiente o se avanza con alguna tarea doméstica. La historia sigue en pantalla, pero la atención se reparte entre múltiples estímulos y la experiencia pierde intensidad.

"Hoy vivimos hiperconectados y acostumbrados a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Desde Movie, como lideres del entretenimiento en nuestro país, queríamos poner sobre la mesa una situación cotidiana que vivimos todos y reflexionar sobre cómo eso también impacta en la manera en la que disfrutamos de las cosas y de los momentos de recreación ", explica María José Scremini, gerente de Marketing de Movie.

A través de piezas audiovisuales, contenidos digitales, activaciones en salas y experiencias interactivas, la campaña lleva al extremo esas interrupciones.. El objetivo no es cuestionar la tecnología, sino generar una conversación sobre los hábitos que se han instalado en los últimos años y cómo afectan la manera en que disfrutamos del entretenimiento.

"Mirar una película o una serie en casa dejó de ser un programa en sí mismo como podía serlo hace algunos años. Hoy muchas veces forma parte del paisaje mientras hacemos otras cosas", señala Scremini. "Por eso creemos que el cine sigue teniendo algo especial: es uno de los pocos lugares donde está bien desconectarse y dedicarle atención completa a una sola experiencia".

La reflexión conecta con una tendencia que se observa cada vez más en distintos ámbitos: la búsqueda de experiencias presenciales que permitan salir de la lógica de las pantallas y recuperar espacios de encuentro. El cine, el teatro o propuestas recreativas como el bowling ofrecen algo que resulta cada vez más valioso en tiempos de hiperestimulación: la posibilidad de compartir una actividad con otras personas sin interrupciones permanentes.

"Hay generaciones que están volviendo a valorar esos programas presenciales. El cine tiene una dimensión social muy importante. No es solamente la película: es la salida, el encuentro, compartir la experiencia con otras personas", afirma Scremini.

La campaña también dialoga con un concepto que ganó protagonismo en los últimos años: la atención plena. En una realidad atravesada por notificaciones, estímulos constantes y múltiples pantallas, dedicar tiempo a una sola actividad comienza a percibirse como un bien escaso.

“La identificación del público con la propuesta fue inmediata. Gran parte de las reacciones que recibimos apuntan a la misma conclusión: las situaciones que muestra la campaña forman parte de la vida diaria de prácticamente cualquier persona” aseguró Scremini

La iniciativa llega además en un momento especialmente activo para Movie. La empresa se prepara para unas vacaciones de invierno que proyecta entre las más fuertes de los últimos años, impulsadas por una cartelera cargada de grandes estrenos y propuestas para toda la familia.

El reciente estreno de Toy Story 5 marcó un fin de semana récord, con cerca de 50.000 espectadores, mientras que en las próximas semanas llegarán títulos esperados como Minions & Monstruos, el live action de Moana, Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea. A eso se suma una amplia programación teatral dirigida al público infantil y familiar.

Además, ofrece obras de teatro en el complejo de Montevideo Shopping, con propuestas para niños a partir de 1 año, con la presencia de Plim Plim, Piu Piu, Daniel K con su Academia de magia y el Libro de la Selva.

Y en Portones Shopping se ubica en Bowling, que estará abierto todos los días de 14:00 a 22:00.

La expansión de la compañía también continuará durante este año. Para fines de octubre está prevista la apertura de un nuevo complejo en el centro comercial Aventura, en Sayago, que combinará salas de cine y propuestas recreativas, reforzando la apuesta de Movie por experiencias de entretenimiento pensadas para disfrutar en compañía.

Más que una crítica a la tecnología, "MultiCasting" funciona como una invitación a detenerse por un momento y revisar hábitos que muchas veces pasan inadvertidos.

En un contexto en el que las pantallas compiten permanentemente por captar nuestra atención, Movie propone recuperar algo que parece cada vez más difícil de encontrar: la posibilidad de sumergirse por completo en una historia y disfrutarla sin interrupciones

