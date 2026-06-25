La Ópera cumple 100 años: un siglo de moda, recuerdos y elegancia uruguaya

Algunas prendas sobreviven décadas. Pasan de un ropero a otro, cambian de dueña, vuelven a usarse y terminan contando historias familiares. Algo parecido ocurre con La Ópera. Durante cien años, la tradicional tienda uruguaya acompañó momentos importantes en la vida de miles de personas y se convirtió en mucho más que un comercio de moda: en una marca cargada de recuerdos compartidos.

Cuando una empresa uruguaya cumple 100 años, la celebración trasciende cualquier aniversario comercial. Se convierte en una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer cuánto de nuestra propia historia quedó entre sus vitrinas, sus bolsas y sus perchas.

La familia Sassón, cuarta generación al frente de La Ópera.

Durante un siglo, La Ópera acompañó cambios de época, tendencias y generaciones enteras. Sus locales fueron escenario de compras para ocasiones especiales, de vestidos elegidos para fiestas inolvidables y de prendas que pasaron de madres a hijas. También quedaron grabadas en la memoria colectiva aquellas clásicas bolsas rosadas que todavía guardan acolchados, mantas y ropa de invierno en miles de roperos uruguayos.

Para celebrar este hito, la marca presentó Siglo, una colección y muestra especial que propone un recorrido por cien años de moda. La exhibición, instalada en la planta baja de Punta Carretas Shopping hasta el 28 de junio, reúne piezas históricas aportadas por clientas de distintas generaciones y reinterpretadas especialmente para la ocasión.

La colección Siglo combina 100 años de moda de La Ópera.

El proyecto nació de un trabajo conjunto entre La Ópera, la agencia Publicis y la productora de moda Rosario San Juan, con una premisa sencilla pero poderosa: contar la historia de la marca a través de las prendas que acompañaron la vida de sus clientes.

"Es un hito estar celebrando 100 años para una empresa uruguaya, 100% familiar. Es un acontecimiento único dentro de la industria", señala Paul Sasson, integrante de la cuarta generación al frente de la compañía.

La muestra reúne verdaderas joyas de distintas épocas. Vestidos, tapados y conjuntos que sobrevivieron al paso del tiempo y que hoy vuelven a cobrar vida en nuevos estilismos. El resultado demuestra algo que la moda confirma una y otra vez: las grandes prendas nunca pasan de moda, simplemente encuentran nuevas formas de ser interpretadas.

Siglo es tanto una colección como una muestra especial que propone un recorrido por cien años de moda.

“Nos propusimos convocar a nuestros clientes de toda la vida para que compartieran algunas de las piezas más valiosas de sus roperos. Encontramos prendas realmente excepcionales que hoy conviven con propuestas actuales y reinterpretaciones especialmente creadas para esta muestra”, explica Sasson.

La historia de La Ópera comenzó en 1926 y atravesó transformaciones profundas en la sociedad, en el comercio y en la forma de vestir. Sin embargo, algunos valores permanecieron intactos. La búsqueda de calidad, la atención personalizada y la capacidad de adaptarse a cada época siguen siendo pilares fundamentales de una empresa que continúa siendo gestionada por la misma familia, cuatro generaciones después.

Esa combinación entre tradición e innovación es, justamente, una de las claves de su permanencia. “Los valores fundacionales siempre estuvieron presentes. Nuestra idea es mantener lo que nos trajo hasta acá, agregando también la impronta de las nuevas generaciones", sostiene.

A lo largo de estos cien años, La Ópera también fue protagonista de momentos emblemáticos de la moda uruguaya. Muchos recuerdan los tradicionales desfiles que organizaba en la peatonal Sarandí, cuando la Ciudad Vieja se transformaba en una gran pasarela abierta al público. Eran otros tiempos, pero el espíritu sigue siendo el mismo: acercar la moda a las personas.

La muestra reúne vestidos, tapados y conjuntos que sobrevivieron al paso del tiempo y que hoy vuelven a cobrar vida en nuevos estilismos.

La colección Siglo busca justamente tender ese puente entre pasado y presente. Algunas de las prendas exhibidas pertenecen a clientas que las conservaron durante décadas; otras fueron rescatadas de archivos y colecciones particulares; y varias fueron reinterpretadas para dialogar con las tendencias actuales.

Más que una muestra de moda, la propuesta funciona como una cápsula del tiempo. Una invitación a recorrer cien años de cambios estéticos, pero también de historias personales, celebraciones familiares y recuerdos compartidos.

Porque después de un siglo, La Ópera no solo puede contar la historia de una marca. También puede contar, en parte, la historia de quienes crecieron junto a ella.