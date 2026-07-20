Jetour presentó en Uruguay el G700, su SUV híbrido de lujo

Jetour Uruguay presentó oficialmente el G700, su SUV más grande y potente hasta el momento, en un acto lanzamiento realizado en el showroom de la marca ubicado en Punta Gorda, con la presencia de directivos de la compañía y concesionarios.

Durante la actividad, los asistentes pudieron recorrer el G700 por dentro y por fuera, conocer en detalle su equipamiento y principales características, y generar contenido junto a las unidades exhibidas. La noche culminó con un brindis para celebrar la impronta que Jetour viene consolidando con cada uno de sus lanzamientos en Uruguay.

"El G700 representa un paso muy importante para Jetour porque reúne todo lo que hoy buscamos ofrecer como marca: diseño, tecnología, electrificación y prestaciones de primer nivel en un SUV preparado para cualquier tipo de uso. Este lanzamiento eleva el estándar de nuestro portafolio y refleja nuestro compromiso de seguir acercando al mercado uruguayo vehículos cada vez más innovadores y competitivos", señaló Marcos Amaral, Brand Manager de Jetour Uruguay.

Por su parte, Martín Cervini, gerente comercial de Grupo Sevel Uruguay, destacó: "La incorporación del G700 fortalece la propuesta de Jetour en Uruguay y refleja nuestra decisión de seguir ofreciendo vehículos que combinan innovación, tecnología y calidad para responder a las necesidades de un mercado cada vez más exigente".

Un SUV grande, híbrido y para seis pasajeros El G700 es el SUV insignia de Jetour: un vehículo de segmento E, con capacidad para seis ocupantes distribuidos en tres filas de asientos, pensado tanto para la ciudad como para el uso off-road. Combina un motor naftero 2.0 turbo de 210 CV y 340 Nm con dos motores eléctricos que aportan 693 CV y 795 Nm adicionales, para una potencia combinada de 903 CV y 1.135 Nm de torque. Con esta mecánica, acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

Jetour G700

Su batería de litio ferrofosfato (LiFePO4) de 34,13 kWh permite una autonomía eléctrica de 138 km, y en combinación con el motor a combustión, una autonomía total superior a los 1.400 km. Cuenta además con caja reductora, bloqueo de diferencial delantero y posterior, capacidad de vadeo de 900 mm y siete modos de conducción —Normal, Sport, ECO, Snow, Sand, Rock, Mud y X-Mode— que amplían su versatilidad en distintos terrenos.

Puertas adentro, el G700 ofrece asientos súper lujo Zero Gravity, tapizados en cuero con ventilación, calefacción y función de masaje, climatizador trizona, sunroof doble y un sistema de sonido Harman Kardon Lexicon. Su tecnología incluye pantalla táctil de 15,6 pulgadas, pantalla trasera de entretenimiento de 17,3 pulgadas y panel de instrumentos digital de 35,4 pulgadas, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto. En materia de seguridad, suma diez airbags y un sistema ADAS de asistencia a la conducción autónoma de nivel 2, con cámara HD de 540°.

Jetour G700

Acerca de Jetour en Uruguay Jetour, marca perteneciente a Chery Holding Group, es comercializada en Uruguay por Grupo Sevel a través de su showroom en Punta Gorda con una amplia red de puntos de venta en todo el país. Con la llegada del G700, la marca continúa ampliando su gama de SUVs en el mercado local, apostando a la electrificación y a la tecnología como ejes centrales de su propuesta.