Honda lanzó en Uruguay un SUV rediseñado por completo para asegurar confianza y potencia

La automotriz japonesa Honda está marcando un antes y un después en el segmento de los SUV compactos en Uruguay gracias al modelo WR-V 2026. Mucho más que un sencillo restyling o actualización se trata aquí de un rediseño total, un cambio radical que solo conserva el nombre de su predecesor. Este nuevo modelo, que llega de Brasil, se presenta como una propuesta de alta gama dirigida a un público joven que busca un vehículo funcional tanto para el uso diario en la ciudad como para las escapadas de fin de semana.

El próximo sábado 7 se ofrecerá una oportunidad especial para acercarse y experimentar este vehículo. La filial de Honda en Carrasco (Avenida Italia 5609, esquina Ordeig) abrirá sus puertas en una jornada excepcional entre las 10 y las 14 horas, con este objetivo. Además, también los clientes podrán acercarse a los otros modelos de la marca, también presentes en el local.

Triple apuesta: tecnología, espacio y seguridad

El nuevo Honda WR-V EX-L busca destacarse en un mercado altamente competitivo basando sus argumentos de venta en sus tres puntos altos: potencia, tecnología y espacio.

En términos de dimensiones y confort, el crecimiento se hace evidente en comparación con sus predecesores. Construido sobre una plataforma completamente nueva, el WR-V 2026 es más largo, más ancho y presenta una mayor distancia entre ejes, lo que se traduce en un habitáculo más amplio y una dinámica de conducción superior a la del modelo anterior. El máximo exponente de este enfoque en el espacio es su maletero, que ostenta una capacidad líder en el segmento de 458 litros, expandible a casi 1500 litros al rebatir los asientos. Esta característica lo posiciona como uno de los SUV más prácticos para clientes uruguayos que valoren la capacidad de carga.

La tecnología a bordo se alinea con la categoría premium. El centro de comando es una nueva pantalla táctil de 10 pulgadas, una de las más grandes incorporadas por Honda en sus SUV, que garantiza una alta interactividad para el conductor y los pasajeros.

Sin embargo, el diferencial más significativo y el argumento más potente de la marca es su dotación en seguridad. El WR-V 2026 incorpora el avanzado paquete de asistencias a la conducción Honda Sensing. Este sistema de asistencia al conductor es un conjunto de tecnologías diseñadas para minimizar los riesgos de colisión y mitigar las distracciones comunes en el tránsito.

Incluye funcionalidades esenciales para generar confianza, como el Sistema de Frenado con Mitigación de Colisión (CMBS), el Control Crucero Adaptativo (ACC) y el Sistema de Mantenimiento en el Carril (LKAS). Complementando este arsenal activo, el vehículo viene equipado con seis airbags de serie, asegurando un enfoque integral en la protección de los ocupantes.

La confianza también se genera desde adentro

Bajo el capó, el WR-V mantiene el confiable motor 1.5 litros de 120 CV asociado a una transmisión CVT, un conjunto mecánico que Honda defiende como noble, confiable y económico en consumo, elementos clave, dada la realidad del costo del combustible. La relación entre costo y beneficio está garantizada si se piensa en el mediano plazo.

Con un precio de lanzamiento de U$S 33.900, la versión EX-L disponible entra a competir fuertemente en el segmento B-SUV, apostando a que la combinación de esta reformulación al 100 % y la seguridad de Honda Sensing de la serie serán suficientes para atraer al consumidor. Mirando hacia el futuro, Honda Uruguay ha anunciado que en 2026 planea ampliar su gama de SUV con la incorporación de dos nuevos modelos híbridos, reafirmando su compromiso con la renovación del parque automotor nacional.

Para obtener más información acerca de este modelo o de la jornada del 7 de febrero, se puede escribir al WhatsApp 094483008 o al email info@hondauruguay.com.