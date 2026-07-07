Hay que acelerar el proceso del hidrógeno verde, afirmó la presidenta de ACDE

Creada en el año 1952, ACDE es una red de empresarios, dirigentes y profesionales unidos para enfrentar los desafíos del mundo empresarial. Pero también impulsa actividades para incidir positivamente en la comunidad. «En ACDE creemos que el empresario cumple un rol más allá de lo que es su empresa, en donde ya tiene una gran responsabilidad realizando una gestión eficiente para que no cierre», afirmó Elisa Facio, presidenta de la organización en diálogo con El País. Sostuvo que el emprendedor, tiene además una responsabilidad con los clientes, debe contribuir al desarrollo integral de sus trabajadores y debe apoyar al desarrollo de la sociedad.

Facio afirmó que es muy positiva la articulación de iniciativas entre privados y el Estado, inclusive con la participación de la academia. «El empresariado uruguayo tiene mucha incidencia en las posibilidades de la sociedad». De hecho, las cifras oficiales muestran que el sector privado genera más del 65% de los puestos de trabajo, mientras que el 98% de los emprendimientos son mipymes. En tanto, un estudio del economista Matías Brum mostró que el 80% del descenso de la pobreza entre 2007 y 2017, se debió a la posibilidad de haber conseguido trabajo.

FORO SOCIAL

El 18 de agosto ACDE prevé realizar el Foro Social 2026 en el auditorio del LATU. «Hacemos este Foro para mostrar cómo el empresariado colabora con el tejido social, más allá de dar empleo y ofrecer servicios», dijo Facio.

Respecto al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las organizaciones, Facio precisó que el año pasado se abordó con el experto Nicolás Jodal, mientras que este año se analizó junto a Víctor Valle, gerente de Google Argentina. En tanto, ACDE llevará adelante un taller en agosto sobre las bases para aplicar la IA en un emprendimiento. Consideró que es una herramienta tecnológica que está «al servicio de la persona, depende de nosotros las decisiones de cómo aplicarla».

Estimó Facio que la IA no es un tema de los equipos de informática de la empresa, sino del gerente general. «El acercamiento debe ser de toda la empresa, no es algo que el gerente de sistemas vaya a resolver». Según Valle, sólo el 5% de las empresas sacan verdadero provecho a la IA.

Facio coincide en que la IA «es la nueva electricidad» y agregó que en las empresas está poco claro cómo incorporar la IA. «Lo más provechoso para las empresas es utilizarla para que la firma crezca y ofrezca a los clientes cosas que antes no hacía», indicó para agregar que eltrabajador debe preocuparse por su actualización y abrirse al aprendizaje.

LIBERADOS

En ACDE también se vio la preocupación de ayudar a bajar la marginalidad desde la empresa. Hace unos años presentó el programa Liberados y «se hicieron varias instancias con ex presidentes de la República, y diferentes centros de estudio de todas las tendencias políticas».

Los datos determinaron que las personas más vulnerables eran las personas liberadas, que muchas veces terminaban en situación de calle. También hizo su aporte la Pastoral Penitenciaria que señaló que los liberados quedan solos una vez que egresan de la cárcel. ACDE, cuya vocación es articular entre distintas organizaciones, firmó hace cuatro años un acuerdo con Manpower, firma de selección de personal. «El resultado ha sido muy bueno aunque aún falta mucho. No ha alcanzado a muchas personas liberadas pero ha sido exitosa su inserción social», expresó Facio para señalar que se sensibilizó a las firmas para abrir las puertas a estas personas.

ENERGÍA

Facio, exministra de Industria y Energía, afirmó que el actual gobierno mantiene «la hoja de ruta para el de desarrollo del hidrógeno verde y eso es lo más importante». Opinó que «hay que acelerar el proceso», y que si se hubiera hecho antes «sería mejor, pero con el asunto de las guerras se ha enlentecido un poco el furor» por el tema.

«Podríamos pasar de ser un país importador de combustible fósil, a ser exportador de uno sintético», finalizó.