Federico Valverde: “Mi pedido es traer la copa dorada a Uruguay”

De cara al mundial, PedidosYa; delivery oficial de las selecciones argentina, uruguaya, costarricense y ecuatoriana; convocó una rueda de prensa con quien será su embajador en Uruguay: el reconocido jugador Federico Valverde. Durante la misma, el futbolista destacó que su pedido para Catar 2022 es: “Conseguir esa copa tan linda, la dorada; poder llevarla al país y darle esa alegría a todo el pueblo uruguayo. Junto a mis compañeros y cuerpo técnico la deseamos más que nadie. Gané la Champions, pero la Copa del Mundo la deseo más que cualquier cosa. Es difícil que otra selección tenga tantas ganas como nosotros de conseguir el objetivo, ojalá venga en PedidosYa la Copa del Mundo.”



Valverde explicó cómo fue procesando los cambios en su carrera, desde sus inicios en Peñarol hasta su presente en Europa y destacó dos pilares fundamentales que le permitieron hacerlo: la alimentación y el coaching. Habló sobre cómo la presión, los nervios, o hasta un pequeño error en la cancha no le permitían llevar el partido a donde él quería y cómo el coaching lo ayudó a trabajar estos aspectos.



Otro de los secretos de su transformación fue el cambio en la alimentación, donde destacó el trabajo de su nutricionista: “Me apoyó para mejorar la forma de comer, empecé a alimentarme mucho mejor, tener un descanso mucho más tranquilo y creo que eso también fue de gran ayuda.” Además, hizo hincapié en que este cambio es uno de los factores que le permiten pelear un lugar con los mejores del mundo y, a su vez, le ayuda a prevenir lesiones y mantenerse siempre en un nivel óptimo.



Otra motivación para seguir creciendo como jugador fue la de sus mismos compañeros. “Cuando salís de Uruguay tenés otras realidades, enseñanzas, diferencias que te hacen hacer ese click para mantenerte con los mejores y peleando un lugar con Luka Modric, Toni Kroos o Casemiro. Eso fue lo que me ayudó, también, a cambiar mi cabeza”, afirmó.



“Para nosotros es un gran honor y orgullo que Fede Valverde sea el embajador de PedidosYa. Desde el momento inicial nos sentimos identificados con sus valores, por lo que inspira a todos los uruguayos a través de su compromiso como jugador, por su compañerismo con el equipo y su pasión por la selección. Desde lo personal, su cercanía a las personas, su calidez humana y su buen humor hacen que lo sintamos parte de nuestra cultura”, destacó Matilde Armentano, gerente de Marketing de PedidosYa Uruguay.



A casi un mes del Mundial, el embajador de PedidosYa Uruguay reconoció el trabajo realizado por los equipos europeos. En cuanto a Latinoamérica, comentó que, en el caso de la Selección Argentina, si bien cuenta con jugadores de calidad y las estadísticas lo benefician “Hoy por hoy cualquier selección te da pelea y si se plantea bien un partido y, con un poco de suerte, creo que se puede llegar lo más lejos en el Mundial, cualquier selección, no solo nosotros, cualquiera.”



Federico Valverde, de gran presente futbolístico, afirmó: “Estamos muy ilusionados y con muchas ganas, creo que alimentamos esa ilusión que a veces nos falta o nos faltaba para poder conseguir lo más soñado, lo más lindo que quiere un jugador y el uruguayo, que es ganar la Copa del Mundo. Estamos trabajando para eso, cada vez falta menos, hay que trabajar más y más para poder luchar por lo que más queremos.” Además, el futbolista es la nueva imagen de PedidosYa y asegura que su pedido para este año es “traer la copa dorada” a Uruguay con el resto de la celeste.