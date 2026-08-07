El turismo brasileño alcanzó el mayor número de empleos formales de su historia y registra fuerte aumento de visitas desde China

Brasil viene creciendo como destino turístico. ¿Cuál es la principal prioridad del gobierno para acelerar ese crecimiento dentro de la diversidad de destinos que reúne dentro del territorio?

La principal prioridad es consolidar a Brasil como un destino competitivo durante todo el año, ampliando el flujo de turistas nacionales e internacionales y distribuyendo ese crecimiento entre todas las regiones del país. Para ello, el Ministerio de Turismo trabaja en conjunto con los estados, los municipios y el sector privado para fortalecer la infraestructura turística, ampliar la conectividad aérea, capacitar a los profesionales del sector, incentivar las inversiones y promover destinos más allá de los circuitos tradicionales.

También forma parte de esta estrategia reducir las barreras para la llegada de visitantes internacionales. Un ejemplo reciente es la exención de visa para ciudadanos chinos, adoptada en reciprocidad a la decisión de China de eliminar este requisito para los brasileños. Esta medida incrementó el flujo de turistas del país asiático hacia Brasil. Entre enero y junio de 2026 ingresaron más de 73.300 viajeros chinos, el mayor registro de la serie histórica. En el mismo período del año anterior, Brasil había recibido aproximadamente 47.200 visitantes provenientes de China.

En esa misma línea, el Ministerio de Turismo también viene impulsando mecanismos que faciliten el ingreso de turistas indios, reconociendo el enorme potencial de ese mercado emisor. La discusión sobre la simplificación del régimen de visas para ciudadanos de la India forma parte de la estrategia para ampliar la presencia de turistas extranjeros en Brasil.

Otro de los objetivos es diversificar la oferta turística, poniendo en valor segmentos como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, cultural, gastronómico, de aventura, de negocios y de eventos. La meta es que el visitante permanezca más tiempo en el país, conozca diferentes regiones y contribuya al desarrollo económico de un número cada vez mayor de ciudades.

En ese contexto, el Plano Brasis, el Plan Internacional de Marketing Turístico de Brasil, ha ampliado la proyección internacional del país, mostrando mucho más que los destinos tradicionales. El plan presenta al mundo nuestras identidades regionales, la riqueza de la gastronomía, el ecoturismo en nuestros biomas y la fortaleza de nuestro patrimonio cultural. Hoy los viajeros buscan cada vez más autenticidad, sostenibilidad y experiencias culturales y naturales genuinas, y Brasil reúne todas las condiciones para posicionarse como un referente mundial en ese escenario.

¿Qué impacto tiene el sector turismo en la generación de ingresos y la creación de empleos en la economía de Brasil?

El turismo es uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo e ingresos, ya que moviliza una amplia cadena productiva que incluye alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y cultura. Actualmente, constituye la sexta cadena productiva que más empleo genera en Brasil. Esto demuestra que invertir en turismo significa impulsar a las pequeñas empresas, aumentar los ingresos de las familias y promover el desarrollo regional, con efectos directos sobre la economía y la calidad de vida de la población.

Las cifras confirman este escenario. En junio, el turismo brasileño alcanzó el mayor número de empleos formales de su historia. El mes pasado, el sector superó por primera vez los 2,443 millones de trabajadores con contrato formal, un número 5 % superior al registrado un año antes, lo que representa la creación de casi 100.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses. Solo en el primer semestre de 2026, el turismo registró un saldo positivo de aproximadamente 24.600 nuevos empleos formales.

El desempeño económico del sector acompaña este crecimiento. Los gastos de los turistas internacionales alcanzaron los R$ 28.700 millones durante el primer semestre de 2026, un valor 13 % superior a los R$ 25.500 millones registrados en el mismo período del año anterior y el más alto de la historia.

Los resultados del primer semestre consolidan la expansión de la actividad turística en 2026. En el mismo período, la aviación doméstica también alcanzó un récord, con más de 50 millones de pasajeros transportados. Asimismo, el turismo de negocios generó cerca de R$ 7.200 millones entre enero y junio de 2026, el mayor volumen de ingresos registrado hasta el momento.

En cuanto a la facturación, el sector turístico alcanzó R$ 23.200 millones en mayo, el mayor valor registrado para ese mes en toda la serie histórica, con un crecimiento superior al 4 % respecto de mayo de 2025. Entre enero y mayo, el sector avanzó cerca de un 4 % en comparación con el mismo período del año anterior, acumulando una facturación de R$ 120.500 millones.

Todos estos indicadores demuestran que el fortalecimiento del turismo genera un círculo virtuoso de crecimiento, con más inversiones, más empleo, mayores ingresos para las familias y un desarrollo económico sostenible para Brasil.

¿Cuál es la estrategia para fortalecer el intercambio turístico entre Brasil y Uruguay?

Brasil y Uruguay mantienen una relación histórica de cercanía, favorecida por la integración regional y la complementariedad de sus destinos turísticos. Nuestra intención es ampliar la conectividad aérea, terrestre, fluvial y marítima, fortalecer las acciones conjuntas de promoción turística e impulsar circuitos integrados que permitan a los visitantes conocer más de un destino durante un mismo viaje.

Tuve el honor de firmar, en julio de este año en Paraguay, un Memorando de Entendimiento sobre el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana, que establece directrices de cooperación entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para avanzar gradualmente hacia el llamado “Cielo Único Sudamericano”. Se trata de un hito histórico para ampliar la conectividad aérea regional y acercar aún más a los pueblos de América del Sur.

Asimismo, en el marco del XI Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico-Fluvial, en Uruguay, estamos firmando un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Turística entre ambos países, que representa un nuevo paso en el fortalecimiento de esta asociación. El acuerdo establece una agenda de cooperación orientada al desarrollo sostenible del turismo, la integración regional y el incremento del flujo de visitantes entre Brasil y Uruguay.

Entre los principales ejes del memorando se destacan el desarrollo del turismo de frontera mediante la creación y promoción de rutas y experiencias integradas; la capacitación y el intercambio técnico entre ambos ministerios a través de cursos, seminarios, talleres y el intercambio de buenas prácticas; la articulación de la oferta turística y de la cadena productiva mediante la promoción conjunta de destinos; la participación coordinada en ferias internacionales y campañas promocionales; además del fortalecimiento de la conectividad multimodal y la búsqueda de soluciones que faciliten la circulación de turistas, siempre en coordinación con los organismos competentes de ambos países.

El memorando también reafirma la importancia del turismo como herramienta de desarrollo económico y social, capaz de generar empleo e ingresos, acercar a nuestros pueblos y poner en valor, especialmente, las regiones fronterizas como destinos turísticos compartidos. Con esta cooperación buscamos consolidar una agenda permanente de integración entre Brasil y Uruguay, ampliando las oportunidades para el sector y ofreciendo experiencias cada vez más completas y de mayor calidad a los visitantes.

Esta cooperación también forma parte de una agenda más amplia de integración regional en el ámbito del Mercosur. Con Uruguay ejerciendo actualmente la Presidencia Pro Tempore del bloque, se abre una oportunidad para profundizar iniciativas conjuntas en temas estratégicos para el turismo. Uno de los asuntos de interés compartido es el turismo regenerativo, un área en la que Brasil ha desarrollado una reconocida experiencia y que ha adquirido un papel cada vez más relevante en los debates internacionales sobre desarrollo sostenible.

De hecho, el turismo regenerativo fue uno de los temas destacados de la actuación del Ministerio de Turismo durante la COP30 de 2025, celebrada en Brasil, reafirmando el compromiso del país con la integración entre turismo, acción climática y desarrollo sostenible. Además, en su calidad de presidente del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, Brasil ha promovido el turismo regenerativo como una directriz para impulsar el desarrollo económico, la conservación ambiental y el fortalecimiento de las comunidades locales. Esta convergencia de prioridades entre Brasil y Uruguay crea un escenario favorable para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de proyectos conjuntos y el fortalecimiento de la agenda regional de turismo sostenible.

¿Cómo impacta la inteligencia artificial en la promoción turística y en la forma en que los viajeros eligen sus destinos?

Debemos reconocer que la inteligencia artificial ya forma parte del recorrido del viajero. Actualmente, el 40 % de los turistas a nivel mundial utiliza herramientas de IA para planificar sus viajes, buscar destinos, comparar precios y diseñar itinerarios. Esta transformación también modifica la manera en que los destinos turísticos deben posicionarse en el entorno digital.

Las herramientas de inteligencia artificial tienden a priorizar información confiable, como la publicada en sitios institucionales y canales oficiales. Por ello, es fundamental que los destinos estén preparados para producir contenidos de calidad y utilizar estas tecnologías de forma estratégica. Esto requiere inversiones en capacitación, mediante talleres y programas de formación dirigidos a los profesionales del sector.

Para los municipios más pequeños, la inteligencia artificial también representa una oportunidad para atraer visitantes, ya que el 36 % de las personas la utiliza para descubrir destinos que antes ni siquiera conocía. Esta dinámica fortalece el proceso de regionalización del turismo, al aumentar la visibilidad de nuevos destinos y reducir la concentración del flujo turístico en los grandes polos.

Sin embargo, la inteligencia artificial debe entenderse como una aliada y no como un sustituto de la experiencia humana. Puede orientar las decisiones de los viajeros, pero no puede reproducir aquello que convierte al turismo en una actividad esencialmente humana: el encuentro entre las personas, la hospitalidad de las comunidades, las historias compartidas y la cultura local.

Un destino no se consolida únicamente porque aparece en una búsqueda o en una recomendación generada por inteligencia artificial, sino porque ofrece una experiencia que supera las expectativas del visitante. Esto depende de la calidad de los servicios, de la preservación del patrimonio cultural y natural, de la gastronomía, de la identidad local y, sobre todo, de la hospitalidad de quienes reciben a los visitantes. En definitiva, la tecnología puede abrir la puerta hacia un destino, pero es la experiencia vivida la que crea vínculos, genera recuerdos, motiva el regreso del turista y convierte a los visitantes en los mejores promotores de ese lugar.

Si tuviera que convencer hoy a un uruguayo que nunca visitó Brasil, ¿por qué debería elegir Brasil para sus próximas vacaciones?

Brasil ofrece una enorme diversidad de experiencias en un solo destino. El turista uruguayo puede elegir entre playas mundialmente reconocidas, destinos de naturaleza como la Amazonía, el Pantanal y las Cataratas del Iguazú, ciudades históricas, una gastronomía excepcional y una cultura marcada por la hospitalidad del pueblo brasileño. Además, Brasil está cada vez mejor preparado para recibir visitantes internacionales, con una mayor conectividad, una oferta creciente de servicios turísticos y una agenda de eventos durante todo el año.

Otro diferencial es la cercanía entre Brasil y Uruguay, que facilita los desplazamientos y permite realizar tanto escapadas de pocos días como viajes más largos en cualquier época del año. Existen opciones para todos los perfiles de viajeros: desde experiencias de lujo hasta propuestas accesibles para familias, parejas, grupos de amigos y viajeros individuales. Esta diversidad convierte a Brasil en un destino al que siempre vale la pena regresar, porque cada viaje ofrece la oportunidad de descubrir nuevos lugares y conocer distintas culturas regionales.

También es importante destacar que Brasil brinda experiencias que reflejan la riqueza de sus territorios. Cada región posee una identidad propia, con manifestaciones culturales, festividades, sabores y paisajes únicos. El visitante puede descubrir destinos aún poco conocidos y vivir experiencias auténticas en contacto con las comunidades locales. Es precisamente esa combinación de diversidad, hospitalidad y riqueza cultural la que despierta en quienes nos visitan el deseo de volver y seguir descubriendo el país.

