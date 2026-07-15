eCommerce Day Uruguay reunirá a los protagonistas que están transformando el comercio digital

El próximo 30 de julio, Montevideo será sede de una nueva edición del eCommerce Day Uruguay en formato Summit, el espacio que reúne cada año a los principales referentes del Digital Commerce para compartir conocimientos, analizar tendencias y debatir las tecnologías y estrategias que están transformando la industria en América Latina y el Caribe.

Una iniciativa regional del eCommerce Institute y coorganizado localmente por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), el evento celebra su 15.ª edición en el marco de los 20 años del eCommerce Day Tour, iniciativa regional que impulsa el desarrollo del ecosistema digital a través de espacios de capacitación, networking e intercambio de buenas prácticas.

Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y Co-Founder de VTEX, afirma: “Durante años celebramos que el comercio electrónico creciera. Hoy celebramos algo más profundo: que Uruguay está consolidando un ecosistema digital cada vez más inteligente, rentable y sostenible. Un mercado que crece por encima del 30%, aumenta la frecuencia de compra y proyecta empresas con liderazgo regional ya no es una promesa: es una plataforma de competitividad. El próximo salto será convertir ese crecimiento en productividad, integrando inteligencia artificial, talento y colaboración entre marcas, retailers, plataformas, servicios financieros, logística y academia. En esta 15ª edición, y en el marco de los 20 años del Tour regional, el eCommerce Day Uruguay vuelve a ser el espacio donde esa evolución cobra impulso: reúne a quienes están definiendo el futuro del comercio digital y convierte el conocimiento en innovación, confianza y nuevas oportunidades para toda la industria.”

Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute. Leonardo Maine

La jornada presencial se desarrollará en el Hyatt Centric Montevideo, y convocará a CEOs, ejecutivos, retailers, marcas, emprendedores, startups, proveedores tecnológicos y especialistas que lideran la transformación digital del país y la región.

Bajo el concepto "Retail, Digital Channels & AI Revolution", el encuentro ofrecerá una agenda orientada a los desafíos que hoy atraviesan las organizaciones: inteligencia artificial aplicada a los negocios, comercio unificado, omnicanalidad, marketplaces, retail media, logística inteligente, medios de pago digitales, customer experience, transformación organizacional, liderazgo y nuevas oportunidades de crecimiento para el ecosistema digital.

La programación combinará conferencias magistrales, paneles ejecutivos, workshops y espacios de networking, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias entre empresas que están liderando la evolución del comercio electrónico en Uruguay y América Latina.

Además, el viernes 31 de julio se llevará a cabo el eLíderes Forum, un espacio de intercambio entre ejecutivos y líderes de la industria para debatir sobre logística, operaciones, fulfillment y transformación digital. Postulaciones abiertas en https://ecommerceday.org.uy/2026/elideres-forum/

El eCommerce Day Uruguay 2026 se realizará bajo modalidad por invitación. Los profesionales interesados en asistir deberán completar previamente el formulario de postulación, tras lo cual la organización evaluará cada solicitud y confirmará la participación de acuerdo con el perfil profesional y la disponibilidad de cupos.