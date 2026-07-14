Día del Carnicero: el Instituto Nacional de Carnes reconoce el trabajo de un oficio clave para la cadena cárnica uruguaya

En el marco del Día del Carnicero, que se conmemora cada 14 de julio, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) homenajea a las miles de personas que, con profesionalismo, conocimiento y cercanía con sus clientes, cumplen un rol fundamental en la cadena cárnica uruguaya.

Las carnicerías son fuente de trabajo para miles de personas en todo el territorio pero además, los carniceros y carniceras cumplen un importante rol social al ser los guardianes de una oficio que se transmite de generación en generación y cumplen una importante función educativa en relación a los tipos de carnes, cortes y diferentes formas de preparación parar aprovecharlos al máximo.

Con motivo de esta fecha, INAC presenta un video institucional que reconoce el compromiso diario de los carniceros y carniceras, protagonistas de un oficio que constituye el vínculo directo entre la cadena cárnica y los consumidores.

Actualmente, Uruguay cuenta con 2.260 carnicerías habilitadas, distribuidas en todo el país: 652 en Montevideo y 1.608 en el interior, reflejando la importancia de este rubro tanto en las grandes ciudades como en las localidades más pequeñas. Además de su tarea de registro, habilitación y control, el INAC desarrolla distintas acciones para fortalecer al sector y acompañar a quienes apuestan por la formalidad. Entre ellas se destacan líneas de crédito para la mejora de infraestructura y equipamiento, capacitaciones gratuitas para operarios y comerciantes, y asesoramiento técnico durante todo el proceso de regularización, con el apoyo de escribanos, arquitectos, auditores y otros profesionales especializados.

En los últimos años, cientos de carniceros de todo el país participaron en las capacitaciones impulsadas por el Instituto Nacional de Carnes, incorporando herramientas sobre buenas prácticas de manipulación e higiene, conocimiento del producto y atención al cliente.

En este Día del Carnicero, INAC reconoce a quienes, con dedicación, compromiso y cercanía, construyen confianza todos los días detrás del mostrador y desempeñan un papel esencial en el abastecimiento de carne a la población.