Cena Anual de Los Tréboles: una noche para multiplicar oportunidades con programas educativos y acompañamiento

El Centro Educativo Los Tréboles llevará adelante una nueva edición de su Cena Anual a beneficio, una instancia que convoca a empresas, organizaciones y personas a acompañar el trabajo que la institución desarrolla desde hace más de 17 años en Flor de Maroñas.

La cena será una oportunidad para encontrarse, celebrar el recorrido de Los Tréboles y apoyar la trayectoria educativa de más de 500 bebés, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que participan de sus propuestas. Los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas educativos y de acompañamiento que la organización lleva adelante diariamente, contribuyendo a generar más oportunidades para quienes forman parte de la comunidad.

Quienes deseen participar podrán adquirir entradas individuales por US$ 120 o mesas para 10 personas por US$ 1.000. Asimismo, las empresas interesadas en apoyar la iniciativa podrán sumarse como sponsors mediante aportes de USD 2.500, que incluyen dos invitaciones, o de US$ 3.000, con una mesa para 10 personas. Las propuestas de sponsoreo contemplan beneficios como presencia de marca en la comunicación previa y posterior al evento, visibilidad durante la cena, exhibición de logo en pantalla y agradecimientos en vivo.

La Cena Anual constituye una instancia fundamental para la sostenibilidad de Los Tréboles, ya que permite reunir recursos que hacen posible la continuidad y el fortalecimiento de sus propuestas educativas y sociales. Además de recaudar fondos, el encuentro busca acercar a la comunidad al trabajo que realiza la institución, visibilizar su impacto y sumar nuevos aliados al desafío de construir oportunidades a través de la educación.

Como cada año, la velada contará con la participación especial de integrantes de la Sociedad de la Nieve, el grupo de sobrevivientes del accidente de Los Andes. Entre ellos estarán presentes Roy Harley, Roberto Canessa, Gustavo Zerbino y Fernando Parrado. Desde Los Tréboles invitan a sumarse a esta noche solidaria, que busca reunir a la comunidad en torno a una causa común: seguir construyendo oportunidades a través de la educación.

RESERVAS Y CONSULTAS

Web: bit.ly/cena2026

Teléfono: 092 761 966

Entradas online: redtickets.uy/evento/Cena-Los-Treboles/31147

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Banco Santander · Asociación Civil Patrick Kelly

Sucursal 19 · Cuenta en USD N.° 5000783104

Desde otros bancos: 0019005000783104