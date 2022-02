¿Qué tan caro o barato está el peso uruguayo frente al dólar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peso uruguayo está subvaluado frente al dólar estadounidense, es decir que la divisa norteamericana está más alta de lo que debería para alcanzar su nivel de “equilibrio” en el largo plazo. Así lo reflejó una nueva edición del Índice Big Mac que muestra el valor de equilibrio del dólar frente a diferentes monedas, entre ellas el peso uruguayo, elaborado por la revista británica The Economist y publicado semestralmente.

El Índice Big Mac fue inventado por The Economist en 1986 como una guía liviana para saber si las monedas están en su nivel “correcto”. Se basa en la teoría de la paridad de poder adquisitivo, según la cual a largo plazo los tipos de cambio deberían ir hacia la tasa que iguale los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios.



Se toma como referencia la hamburguesa de McDonald’s ya que su valor es constante año a año y sus ingredientes varían poco entre los países.



“El índice ajustado por el Producto Interno Bruto (PIB) responde a la crítica de que cabría esperar que los precios medios de las hamburguesas fueran más baratos en los países pobres que en los ricos porque los costos laborales son más bajos. La Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) indica hacia dónde deberían dirigirse los tipos de cambio a largo plazo, a medida que un país como China se enriquece, pero dice poco sobre el tipo de cambio de equilibrio actual. La relación entre los precios y el PIB por persona puede ser una mejor guía para el valor razonable actual de una moneda”, señaló la revista británica.

Big Mac.

Peso ante el dólar.

En este sentido, el Índice Big Mac correspondiente a diciembre de 2021 señaló que una hamburguesa Big Mac cuesta unos $ 239 en Uruguay y US$ 5,81 en Estados Unidos. Por lo que “el tipo de cambio implícito es $ 41,14” (que sería el valor de equilibrio de largo plazo de la divisa en el mercado local), entonces “la diferencia entre este y el tipo de cambio real, $ 44,04, sugiere que el peso uruguayo está subvaluado en un 6,6%” frente al dólar.



Es decir que según el Índice Big Mac, el dólar en Uruguay debería cotizar a $ 41,14 para estar en su nivel de “equilibrio”. Dicho de otra forma, el valor del dólar que igualaría el precio de la hamburguesa es el de $ 41,14.



Sin embargo, al ajustar por Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, “una Big Mac debería costar un 33,2% menos. Esto sugiere que el peso está sobrevaluado (es decir más alto de su “nivel de equilibrio”) en un 39,8%” frente al dólar, indicó The Economist.

De los 54 países relevados por la revista británica (incluyendo la zona euro) la uruguaya (cuando se ajusta por PIB per cápita) es la moneda más sobrevaluada frente al dólar (39,8%). Completan el top 5 de más sobrevaluadas ante la divisa estadounidense, el real brasileño (+22,9%), la rupia de Sri Lanka (+22,7%), el peso argentino (+19,7%) y el córdoba de Nicaragua (+14,2%).



Del otro lado, las cinco monedas más subvaluadas frente al billete verde (ajustadas por PIB per cápita) son: el rublo de Rusia (-52,1%), la lira de Turquía (-48%), el dólar de Hong Kong (-45%), el nuevo dólar taiwanés (-38,5%) y el leu de Rumania (-36%).



Ajustadas por PIB per cápita, las monedas que están más cerca del equilibrio ante el dólar son el dinar de Kuwait (apenas 0,7% subvaluado) y la rupia de Pakistán (solo 1,8% sobrevaluado).



La moneda latinoamericana que está más cercana al equilibrio ante la divisa estadounidense, es el peso chileno (solo un 3,2% sobrevaluado) y el sol peruano (un 3,4% subvaluado).



Al analizar el total de las monedas relevadas por The Economist, se concluye que -ajustadas por PIB per cápita- hay 17 monedas sobrevaluadas frente al dólar y 37 subvaluadas.

Índice bruto. Si se analiza el Índice Big Mac bruto, es decir sin tener en cuenta el ajuste por PIB per cápita, solo Suiza y Noruega se ubican como los dos países cuyas monedas están sobrevaluadas frente al dólar (+20,2% y +10%, respectivamente). En tanto, la moneda de Suecia es la más cercana al equilibrio ante la divisa estadounidense dado que la corona sueca estuvo solo un 0,4% subvaluada, seguido del peso uruguayo (-6,6% subvaluado).



Peso ante el euro.

¿Cómo compara el peso uruguayo ante la moneda de la eurozona?



En la comparación frente al euro, según el Índice Big Mac ajustado por PIB per cápita, el peso uruguayo también es la moneda más sobrevaluada. En este caso, según The Economist, una Big Mac cuesta un 9,5% más en Uruguay (4,84€) que en la eurozona (4,42€) a tipos de cambio de mercado.



Es decir que, ajustadas las diferencias por PIB per cápita, una Big Mac debería costar un 18,9% menos, lo que sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado en un 35% por encima de lo que debería ante la divisa común europea.



El real brasileño (+18,7%), la rupia de Sri Lanka (+18,6%), el peso argentino (+15,6%) y el córdoba de Nicaragua (+10,3%) completan las cinco monedas más sobrevaluadas ante el euro.

En el lado opuesto, las cinco monedas más subvaluadas frente al euro (ajustadas por PIB per cápita) son: el rublo de Rusia (-53,8%), la lira de Turquía (-49,8%), el dólar de Hong Kong (-46,9%), el nuevo dólar taiwanés (-40,6%) y el leu de Rumania (-38,2%).



El yuan chino (+1,2%) y el peso chileno (-0,3%) son las dos que están más cerca del equilibrio ante el euro de un lado y del otro. En este caso hay 13 monedas sobrevaluadas frente al euro y las restantes 41 están subvaluadas.

El peso uruguayo ante la libra esterlina, el yuan chino y el yen



Frente a la libra esterlina, el peso uruguayo también es la moneda más sobrevaluada, 41,5% por encima de lo que debería estar ajustada por PIB per cápita. Las cinco divisas más sobrevaluadas se repiten, ya que al peso uruguayo lo siguen el real brasileño, la rupia de Sri Lanka, el peso argentino y el córdoba de Nicaragua. “Una Big Mac cuesta un 12,7% más en Uruguay (£4,05) que en Gran Bretaña (£3,59) al tipo de cambio del mercado. Según las diferencias en el PIB por persona, una Big Mac debería costar un 20,3 % menos”, indicó The Economist. Las cinco monedas más subvaluadas ante la libra esterlina también se repiten y son el rublo de Rusia, la lira turca, el dólar de Hong Kong, el nuevo dólar taiwanés y el leu de Rumania.



En tanto, frente al yen japonés, ajustada por PIB per cápita, el peso uruguayo también es la moneda más sobrevaluada, con una diferencia de 100,8%. “Una Big Mac cuesta un 60,4% más en Uruguay (625,38 yenes) que en Japón (390 yenes) al tipo de cambio del mercado. Según las diferencias en el PIB por persona, una Big Mac debería costar un 20,1% menos”, señaló el índice. Las cuatro divisas que siguen al peso uruguayo se repiten y en el mismo orden que frente a las otras monedas: real brasileño, la rupia de Sri Lanka, el peso argentino y el córdoba de Nicaragua. También se repiten las cinco divisas más subvaluadas: el rublo. la lira turca, el dólar de Hong Kong, el nuevo dólar taiwanés y el leu de Rumania.



Por último, ante el yuan chino, el peso uruguayo tiene una sobrevaluación de 33,4% y también es la más alta, seguida por las mismas cuatro divisas que en las otras comparaciones. También las cinco monedas más subvaluadas ante el yuan chino se repiten. “Una Big Mac cuesta un 41,6% más en Uruguay (34,55 yuanes) que en China (24,40 yuanes) al tipo de cambio del mercado. Según las diferencias en el PIB por persona, un Big Mac debería costar un 6,1% más”, según The Economist.