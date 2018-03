Zuckerberg acepta declarar en el Congreso de Estados Unidos

El presidente ejecutivo de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, aceptó testificar en el Congreso de Estados Unidos, con lo que cede a la presión de legisladores para que explique cómo datos de 50 millones de usuarios de la red social terminaron en manos de una consultora política británica, Cambridge Analytica, que los usó en la campaña electoral de Donald Trump, y eventualmente también en el referéndum sobre el Brexit.

Facebook dijo ayer martes que la firma había recibido invitaciones para testificar ante el Congreso y que estaban conversando con los legisladores. El mismo Zuckerberg rechazó también ayer invitaciones de parlamentarios británicos para explicar cómo se filtraron los datos de los usuarios de Facebook. La compañía dijo que en su lugar enviaría a uno de sus altos ejecutivos, sugiriendo que el presidente de Tecnología, Mike Schroepfer, o el presidente de Producto, Chris Cox, irían en lugar de su jefe a Londres.

No estaba claro cuándo o ante qué comité testificaría Zuckerberg.

Las acciones de Facebook cayeron un 3,3% ayer y han perdido casi un 17% desde el 16 de marzo, cuando Facebook reconoció que los datos de los usuarios habían sido canalizados incorrectamente a Cambridge Analytica, que fue contratada por la campaña Trump.

Las revelaciones han preocupado a los inversionistas porque fallas de las grandes compañías de tecnología para proteger la privacidad podrían alejar a los anunciantes y propiciar una regulación más estricta.

En paralelo, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos tomó la inusual decisión de abrir una investigación sobre Facebook, lo que generalmente solo se hace en casos de gran interés público. La agencia citó informes de medios que plantean lo que calificó de "preocupaciones sustanciales sobre las prácticas de privacidad de Facebook".

Por su parte, la Comisión Europea exigió a Facebook que aclare en las próximas dos semanas cómo se filtraron los datos de unos 50 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica, en concreto si sus usuarios europeos se han visto afectados.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, envió una carta a la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, para solicitar estas aclaraciones en un plazo de dos semanas.

La misiva también recuerda a la compañía la próxima ley europea de protección de datos y pide al gigante de las redes sociales que "colabore plenamente" con las autoridades europeas en esta materia en el contexto de su investigación. La nueva normativa comunitaria prevé armonizar las sanciones por mal uso de datos personales de europeos con umbrales de hasta el 4% de los beneficios anuales a nivel global para las compañías involucradas.

La comisaria checa visitó Washington la semana pasada, donde le sorprendió la revelación del escándalo, y aprovechó la ocasión para solicitar a la Comisión Federal de Comercio estadounidense toda la información sobre el caso.

Los diarios The London Observer y The New York Times revelaron a mediados de este mes que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y los utilizó en la campaña de Trump.

Pedido de disculpas a página entera en diarios

Mark Zuckerberg pidió perdón a los británicos por la filtración de datos de la consultora Cambridge Analytica (CA), mediante un anuncio publicado en varios periódicos del Reino Unido el domingo. "Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos hacerlo, no la merecemos", afirma Zuckerberg en su carta de disculpa, escrita en negro sobre fondo blanco, con un pequeño logo de la compañía y que ocupa una página completa. En la carta de disculpa, el directivo de la red social Facebook admite que faltó a la confianza de los usuarios al permitir que una aplicación, desarrollada por el catedrático de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, recabara datos para CA y lamentó no haber hecho "más al respecto". "Estamos dando los pasos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir", asegura. Zuckerberg, cuya firma ha perdido más de 50.000 millones de dólares de su valor de mercado desde que se conocieron las filtraciones, afirma que Facebook aportará a los usuarios más información sobre quién puede acceder a sus datos.

Plebiscito del Brexit: denuncian "engaños"

El "cerebro" de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, cuestionó ayer martes ante el Parlamento británico la legitimidad del referendo de 2016, en el que triunfó el Brexit, porque dijo que hubo "engaños" en la campaña a favor de la salida de la Unión Europea.

El que fuera uno de los fundadores de la compañía británica que está detrás de la filtración masiva de datos de Facebook compareció durante cuatro horas ante el comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes.

Wylie —ya exdirectivo de CA— vertió duras acusaciones contra AggregateIQ (AIQ), la empresa tecnológica canadiense —franquicia de CA— que colaboró con Cambridge Analytica en la campaña "Leave UE", para promover la desconexión de Inglaterra del bloque comunitario. Esa firma desarrolló "Ripon", el software que utilizaba algoritmos de datos extraídos de Facebook y que presuntamente influyó también en la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

Según reveló el informático, AIQ fue "contratada" por diversas organizaciones británicas a favor de la retirada de la UE y la empresa colaboró con CA a fin de que "Vote Leave" —la campaña por el Brexit— pudiera eludir el tope de gasto autorizado. Ese histórico plebiscito podría haber arrojado "un resultado diferente" de no haberse producido "engaños" por parte de los grupos pro-retirada, según Wylie.

"Creo que es completamente razonable decir que podría haber habido un resultado diferente del referendo, si no hubiese habido, en mi opinión, engaño", dijo el informático.

AIQ cuenta con un récord para obtener "tasas de conversión" de entre el 5% y el 7% a la hora de persuadir en la intención de voto y tuvo como blanco durante esa campaña a entre 5 y 7 millones de ciudadanos, agregó.