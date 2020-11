Wisconsin: Biden gana en un estado clave; Trump pedirá recuento de votos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato demócrata Joe Biden ganó frente a Donald Trump en Wisconsin, uno de los estados clave en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times, citando a la agencia AP.

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump. Todavía no hay resultados en Pensilvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.



La campaña de Trump anunció su intención de pedir un recuento en este estado, denunciando que hay "informaciones de irregularidades" y cuestionando la "validez de los resultados".



"Han habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados", dijo el jefe de campaña del mandatario estadounidense, Bill Stepien, en un comunicado. "El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato".



Con un 94% de los votos escrutados, Biden aventaja a Trump por cerca de 20.000 votos.



El expresidente demócrata Barack Obama ganó Wisconsin por siete puntos en 2012. Cuatro años más tarde Hillary Clinton ni se molestó en hacer campaña allí y perdió por menos de un punto.