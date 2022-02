Volodímir Zelenski, de ganar "Bailando con las estrellas" a presidir Ucrania en guerra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de ser presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski trabajó como actor, guionista, productor y director. De hecho, su papel protagónico en una serie crítica con la política ucraniana fue el que lo catapultó a la presidencia de su país. Pero además, fue el campeón de uno de los certámenes de danza más conocidos, el "Bailando con las estrellas (Dancing with the stars)", en 2006.

El mandatario ucraniano nació el 25 de enero de 1978, en Kryvyi Rig, Ucrania. Obtuvo el grado de licenciatura en Derecho, y para 1997 creó y dirigió el grupo escénico y de teatro Kvartal 95, que en 2003 comenzó a producir programas de televisión para el canal ucraniano 1+1.



Como muestra la página web especializada en cinematografía, Internet Movie Database (IMDb), el estudio Kvartal 95 produjo diversas series y películas, muchas de ellas protagonizadas por Zelenski.



El ahora presidente participó en largometrajes como "No Love in the City", "Rzhevsky contra Napoleón", "Love in Vegas" y "8 New Dates".

Asimismo, como reportó el medio español ABC, Zelenski fue un participante destacado de la versión ucraniana de "Bailando con las estrellas" (o "Dancing with the stars"), un programa en el que celebridades hacían pareja con un bailarín profesional, para competir con sus habilidades de baile en distintos estilos musicales.



Zelenski ganó la primera edición del programa en su país, en 2006. Una usuaria de Twitter recordó el momento y publicó una compilación de las distintas performances del ahora mandatario.

Volodymyr Zelenski interpretando una versión de Napoleón en su carrera como actor. Foto: La Nación (GDA)

Sin embargo, lo que propulsó la fama y su carrera política de Zelenski fue su participación en la serie "Servidor del Pueblo", que se estrenó en Ucrania el 16 de noviembre de 2015 y fue producida por Kvartal 95.



En ella, Zelenski interpretó a Vasyl Petrovych Holoborodko, un profesor de historia malhablado que se convierte en presidente del país después de que se difunde un video donde suelta una diatriba contra la corrupción en Ucrania.

Esta emisión supo captar perfectamente el estado de ánimo del país después de la revolución favorable a la Unión Europea de 2014, que desalojó a un presidente próximo del Kremlin y desencadenó una guerra contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.



La candidatura de Zelenski a las elecciones presidenciales de 2019 empezó como una broma, pero acabó arrasando a su rival, Petro Poroshenko, en la segunda vuelta, con más del 70% de los votos.



Apoyándose en los mismos elementos que hoy usa para difundir sus mensajes en plena guerra, la campaña electoral de 2019 de Zelenski la ganó en las redes sociales, evitando las entrevistas tradicionales con los medios y los mítines, utilizando videos por internet para intentar mostrar su carisma y una comunicación más directa.

Su rival Poroshenko se burló de su uso del ucraniano, ya que la lengua materna de Zelenski, nacido en la ciudad industrial del sur del país de Krivoi Rog, es el ruso.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Archivo

El entonces presidente Poroshenko también le ridiculizó diciendo que no tenía la estatura política para hacer frente a Putin.



"No soy un político, solo un tipo normal que ha venido a romper el sistema" respondió Zelenski en la primera vuelta de las presidenciales, lo que le costó críticas por su supuesta falta de seriedad y de altura para el puesto.

Durante su discurso de toma de posesión, Zelenski explicó que había "hecho todo lo posible para hacer reír a los ucranianos" y que ahora deseaba "hacer todo lo posible para que no lloren".



Desde que asumió el poder, hace tres años, intentó cumplir sus principales promesas de campaña, como poner fin a la guerra en el este y acabar con la corrupción en el país, que llevó a la pobreza a muchos ucranianos.



La pandemia de covid-19 y la persistencia de los problemas económicos había erosionado la confianza de los votantes. Pero los problemas domésticos desaparecieron ante la guerra entre Rusia y Ucrania, desatada tras la invasión rusa a su vecino país.