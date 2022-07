Vocera de Presidencia argentina respondió a versiones de renuncia de Alberto Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después del enojo que mostró durante una de sus conferencias de prensa por una pregunta vinculada a las versiones de que el presidente argentino Alberto Fernández pretendía renunciar en medio del escándalo por el recambio en el Ministerio de Economía, la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, finalmente se refirió a esa cuestión y la vinculó al mercado. Dijo que la información sobre una salida anticipada del mandatario fue solo “rumores de la City” y se quejó con el periodismo. “No podemos instalar que existe la posibilidad de que el presidente renuncie”, indicó.

Ese jueves posterior al fin de semana en que Martín Guzmán decidió dejar la conducción del Palacio de Hacienda y fue reemplazado por Silvina Batakis, la vocera se mostró disgustada. “Esa pregunta no corresponde ni ser formulada, ni ser respondida”, dijo Cerruti ante el cuestionamiento de la periodista Silvia Mercado sobre una teórica intención de Fernández de dejar el Gobierno.



Hoy, la portavoz se refirió a ese hecho puntual y, así, dio la explicación de Balcarce 50. “Nace un rumor en la City porque nos quieren desestabilizar, nos quieren llevar a la devaluación, quieren quedarse con millones de dólares… Todos sabemos que es un rumor, de dónde viene y, de pronto, en la sala de conferencias, me lo preguntan como verosímil”, consideró.



Entonces, dijo que ese mecanismo de convertir un rumor en una pregunta verosímil le da “entidad” a las versiones y le hace “daño a la democracia”.



“No podemos instalar que existe la posibilidad de que el Presidente renuncie. Los presidentes no renuncian, duran cuatro años en su mandato, están ahí”, manifestó la funcionaria en Radio Futuröck y acotó, para dar de baja esa supuesta intención de Fernández: “La democracia tiene sus mecanismos de participación, renovación, a través del voto. No empecemos a instalar cosas como si pudieran suceder porque eso le hace daño a la democracia”.

Después de reafirmar que la administración del Frente de Todos está “cómoda” con el precio del dólar oficial, la portavoz otra vez volvió a minimizar la injerencia del dólar blue, aunque sí admitió que notan una “presión enorme” de este sector al que consideró “muy chico”.



“No está la mitad del país en contra de la otra mitad. Los sectores especuladores, que quieren desestabilizar, que van por la devaluación, son sectores muy chiquitos, muy pequeños”, comentó e insistió: “Hay sectores que van por quedarse con toda la torta, por ganar todavía más, por quedarse con todas las ganancias que puedan tener porque aumentan el petróleo y los granos. Tenemos que lograr que se ordenen”.

“Esto no es Guzmán sí, Guzmán no; sigue siendo Macri sí, Macri no”



La portavoz hizo énfasis en que el Estado argentino se “agrandó” durante la pandemia y ahora se enfrenta a un momento de “tensiones y puja distributiva”. En ese sentido, defendió el manejo macroeconómico de Guzmán frente al Palacio de Hacienda, ante las críticas internas. “Tenemos que mirar los números concretos, si no nos estuvimos mintiendo a nosotros mismos estos dos años. El problema central que tenemos es que estamos saliendo de cuatro años de macrismo y dos de la pandemia. Esto no es Guzmán sí, Guzmán no. Sigue siendo [Mauricio] Macri sí, Macri no”, planteó.



Mientras, le restó injerencia al silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner en cuanto a qué opina de Batakis y dijo que hay un “diálogo permanente” entre la exmandataria, el Presidente y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en esta nueva etapa a la que el Gobierno pretende imprimir cohesión puertas afuera ante la crisis política que atraviesa.

“Charlas hay un montón y son permanentes, también con funcionarios que llevan temas que hay que consultar con ella [por Cristina Kirchner], que a ella le interesan. Es un gobierno, no funciona solamente con esa puntita del iceberg que el periodismo ve y, cuando no tiene más información, se inventa lo que sucede en las reuniones”, dijo Cerruti.